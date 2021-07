Os ratos moram em buracos na parede que nem o Jerry?

Mais ou menos. Ratos entram em residências por meio de vãos e rachaduras pré-existentes – o bicho não esculpe uma porta perfeitamente arredondada como nos desenhos.

O buraco não precisa ser grande (eles passam por orifícios do tamanho de uma moeda) nem muito próximo do chão (os fãs de queijo são ótimos escaladores). Vale lembrar que as casas americanas têm paredes mais frágeis que as brasileiras: aqui, o padrão é alvenaria; lá, dry wall.

A diferença para o desenho é que raramente a pestinha orelhuda vive logo atrás da parede por onde circula. Geralmente, a fissura é só uma passagem para o lado externo, onde fica a toca propriamente dita.

Cavar casinhas subterrâneas é um hábito de muitos roedores, incluindo a espécie de Jerry, de nome científico Mus musculus. Lá eles protegem seus filhotes de predadores – alô, Tom? – e variações de temperatura e umidade.

“Alguns vivem quase exclusivamente no subsolo, como os tucotucos, comuns no sul do Brasil”, explica Pablo Gonçalves, do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ.

Pergunta de Aline Canella, Caxias do Sul, RS