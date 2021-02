Por que o telefone com fio funciona mesmo quando estamos sem luz?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

Porque ele não precisa da energia elétrica da sua casa para funcionar. Nas centrais telefônicsa, há baterias – geralmente de 48 V – que são utilizadas como fonte de energia para os aparelhos dos assinantes (pelo menos no caso dos modelos mais simples, que consomem pouca energia).

A alimentação vem direto na linha telefônica – ou seja, chega pelos mesmos fios que transmitem sua voz. Dependendo do tamanho e da localização da central telefônica, podem existir também geradores que mantêm as baterias carregadas caso aconteçam apagões muito prolongados. Mas isso raramente é necessário, porque telefones com fio consomem pouco.

Já o telefone sem fio exige uma potência maior, que não pode ser fornecida pela central telefônica. Portanto, precisa ser alimentado pela rede elétrica da própria casa.

Fonte: Luiz Cezar Trintinalia, do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP.

Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.