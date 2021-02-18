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Tecnologia

Por que o telefone com fio funciona mesmo quando estamos sem luz?

Se você foi brasileiro nos anos 1990, com certeza se lembra dos apagões – e, talvez, de falar ao telefone fixo em plena escuridão, de vela na mão.

Por Bruno Carbinatto 18 fev 2021, 11h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Telefone amarelo com fio em cima de uma superfície de madeira.
 (Annie Spratt/Unsplash)
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Porque ele não precisa da energia elétrica da sua casa para funcionar. Nas centrais telefônicas, há baterias – geralmente de 48 V – que são utilizadas como fonte de energia para os aparelhos dos assinantes (pelo menos no caso dos modelos mais simples, que consomem pouca energia).

A alimentação vem direto na linha telefônica – ou seja, chega pelos mesmos fios que transmitem sua voz. Dependendo do tamanho e da localização da central telefônica, podem existir também geradores que mantêm as baterias carregadas caso aconteçam apagões muito prolongados. Mas isso raramente é necessário, porque telefones com fio consomem pouco.

Já o telefone sem fio exige uma potência maior, que não pode ser fornecida pela central telefônica. Portanto, precisa ser alimentado pela rede elétrica da própria casa. 

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Fonte: Luiz Cezar Trintinalia, do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP.

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Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.

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telefone
telefone fixo
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