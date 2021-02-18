Por que o telefone com fio funciona mesmo quando estamos sem luz?
Se você foi brasileiro nos anos 1990, com certeza se lembra dos apagões – e, talvez, de falar ao telefone fixo em plena escuridão, de vela na mão.
Porque ele não precisa da energia elétrica da sua casa para funcionar. Nas centrais telefônicas, há baterias – geralmente de 48 V – que são utilizadas como fonte de energia para os aparelhos dos assinantes (pelo menos no caso dos modelos mais simples, que consomem pouca energia).
A alimentação vem direto na linha telefônica – ou seja, chega pelos mesmos fios que transmitem sua voz. Dependendo do tamanho e da localização da central telefônica, podem existir também geradores que mantêm as baterias carregadas caso aconteçam apagões muito prolongados. Mas isso raramente é necessário, porque telefones com fio consomem pouco.
Já o telefone sem fio exige uma potência maior, que não pode ser fornecida pela central telefônica. Portanto, precisa ser alimentado pela rede elétrica da própria casa.
Fonte: Luiz Cezar Trintinalia, do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP.
Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.