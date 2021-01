Por que os olhos ardem quando estamos com sono?

Não tem a ver com o sono, necessariamente. Os olhos são revestidos por uma camada de lágrimas, que os mantêm úmidos e lubrificados. Piscamos ao longo do dia para espalhar esse líquido por todo o globo ocular e lavar partículas de sujeira para os cantos.

Quando estamos concentrados diante de uma fonte de luz – como é o caso dos trabalhadores de escritório, que ficam com a cara enfiada no PC e no celular –, piscamos com 66% menos frequência que o ideal. O líquido evapora mais rápido do que é reposto e os olhos ardem. Ao final do dia, os olhos clamam por um período fechados para recompor a película.

Pergunta de @hugobuenoneto, via Instagram

Fonte: Lísia Aoki, oftalmologista do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo.