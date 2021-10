Todos os animais dormem?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

15 out 2021, 08h55

Por Rafael Battaglia 15 out 2021, 08h55

Responder “sim” seria uma afirmação ousada. Talvez o mais apropriado seria dizer “quase”.

A maioria dos animais exibe estados de baixa atividade que podem ser comparados ao sono humano – por mais que seja difícil identificar esses estados em espécies muito diferentes de nós, como vermes.

Mamíferos, pássaros, répteis, peixes e até insetos dormem todos, ainda que alguns façam isso de maneira peculiar (os tubarões, por exemplo, não param de nadar para manter as brânquias oxigenadas, e os golfinhos descansam um hemisfério do cérebro de cada vez – um dos olhos fica aberto em caso de emergência). Até águas-vivas, que sequer têm sistema nervoso centralizado num cérebro, ficam mais paradinhas às vezes.

Só mesmo as esponjas, que sequer têm neurônios, ficam de fora do clube de Morfeu. Mas elas seguem ciclos circadianos: regulam suas atividades de acordo com um relógio biológico.

Pergunta de @pamsantos_, via Instagram