Todos os animais dormem?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Responder “sim” seria uma afirmação ousada. Talvez o mais apropriado seria dizer “quase”.

A maioria dos animais exibe estados de baixa atividade que podem ser comparados ao sono humano – por mais que seja difícil identificar esses estados em espécies muito diferentes de nós, como vermes.

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Mamíferos, pássaros, répteis, peixes e até insetos dormem todos, ainda que alguns façam isso de maneira peculiar (os tubarões, por exemplo, não param de nadar para manter as brânquias oxigenadas, e os golfinhos descansam um hemisfério do cérebro de cada vez – um dos olhos fica aberto em caso de emergência). Até águas-vivas, que sequer têm sistema nervoso centralizado num cérebro, ficam mais paradinhas às vezes.

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Só mesmo as esponjas, que sequer têm neurônios, ficam de fora do clube de Morfeu. Mas elas seguem ciclos circadianos: regulam suas atividades de acordo com um relógio biológico.

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Pergunta de @pamsantos_, via Instagram