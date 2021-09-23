Carbono Zero O futuro da economia é circular As empresas estão investindo em produtos cíclicos, totalmente reaproveitáveis. E isso muda tudo, para quem vende e para quem consome. Por Abril Branded Content 23 set 2021, 17h02 Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no Facebook Seguir no X Seguir no Threads Seguir no Tiktok Compartilhe essa matéria: Link copiado! Priorizar nos meus resultados Google – (Estúdio ABC/Divulgação) Publicidade TAGS:Carbono ZeroEnergia SustentávelMeio AmbienteSustentabilidade