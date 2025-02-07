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Ciência

11 pássaros que fazem danças do acasalamento exóticas

Os pássaros são craques em conquistar os parceiros na pista de dança. Confira algumas coreografias inusitadas.

Por Manuela Mourão 7 fev 2025, 10h00
Fotografia de Pavão Indiano exibindo penas de cauda.
 (Y K/Getty Images)
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Dançar em festas para conquistar um par ideal não é um comportamento exclusivo do humanos. Os pássaros, por exemplo, se saem bem melhor que nós na pista de dança.

Com penas mais coloridas e  elaboradas que os figurinos da Dança dos Famosos, espécies diferentes aperfeiçoaram o passinho para atrair parceiras na temporada de acasalamento. Veja algumas coreografias abaixo:

1. Aves do paraíso

Os machos dessa família de aves (Paradisaeidae) são conhecidos por suas plumagens coloridas e longas. Eles usam essa vantagem para atrair fêmeas que não têm a mesma vantagem de figurino. São encontrados no leste da Austrália, na Indonésia em Papua Nova-Guiné. 

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2. Pavão 

Apenas os pavões machos têm penas exuberantes, que são acompanhadas de uma boa dancinha. Existem duas espécies de origem asiática e uma espécie africana.

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3. Manakin ruivo do norte

Talvez Michael Jackson tenha reencarnado no corpo desse passarinho. A dancinha escolhida pelo Ceratopipra mentalis é um moonwalk irresistível. Essa espécie é encontrada em Belize, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Panamá.

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4. Albatroz 

Os albatrozes estão presentes em quase toda a extensão do Oceano Antártico e no norte do Oceano Pacífico. Uma das espécies, o albatroz-patinegro (Phoebastria nigripes), faz uma espécie de valsa quando encontra um par que saiba a mesma coreografia e consiga acompanhar seus movimentos coordenados. Outros albatrozes também são conhecidos como grandes dançarinos. 

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5. Patola-de-pés-azuis

Os pés azuis dessa espécie já garantem um certo nível de sedução, mas esses animais não se contentam com a estética. Com uma coreografia digna de piseiro lento, os patolas exibem as cores de suas patas em busca de uma dupla. 

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6. Perdiz de cauda afiada

Encontrados em todo o Alasca, grande parte do norte e oeste do Canadá e partes do oeste e meio-oeste dos Estados Unidos, os Tympanuchus phasianellus dão o nome na pista de dança – que para eles parece mais um ringue de luta. Parece que esses animais estão sempre preparados para atacar, mas esse é só o jeitinho deles de sacudir o esqueleto. 

 

7. Sagehen

O Sagehen (Centrocercus urophasianus) é o maior galo silvestre da América do Norte. Ele vive em regiões no oeste dos Estados Unidos e no sul de Alberta e Saskatchewan, no Canadá. 

8. Colibri da Costa

O colibri da costa (Calypte costae) te fará questionar como essas cores existem na natureza. As penas desses animais são furta-cor (iridescentes) – ou seja, as cores são produzidas a partir da interação da luz com estruturas pequenas que compõem as penas desses dos bichinhos. Por possuírem diferentes índices de refração, essas estruturas refletem melhor alguns comprimentos de onda.

Quando as penas do pescoço desse animal se abrem, seu rosto fica com a aparência de um polvo. Tudo isso contribui para embelezar a coreografia desse beija-flor. 

9. Mergulhão de Clark

Encontrado na América do Norte, o Aechmophorus clarkii tem uma coreografia sistematizada: eles começam espelhando o movimento um do outro, torcendo seus longos pescoços para trás. Quando o momento é certo, esses animais saltam, como grandes bailarinas, e correm lado a lado na superfície da água, com suas asas esticadas. 

 

10. Bispo-cauda-de-lira 

Os Euplectes jacksoni são simples na conquista. A dança do acasalamento consiste em pulos altos e constantes para chamar atenção de um par. Esses passarinhos moram no Quênia e na Tanzânia.

11.Flamingos

Os pássaros rosa podem ser encontrados na América do Sul, na África, no Oriente Médio, no México e no Caribe. Machos e fêmeas compartilham até 136 combinações diferentes de movimentos de dança – alguns simples, outros que são tão complexos que podem demorar anos para serem aperfeiçoados. 

Apesar de monogâmicos, os flamingos dançam em grupos grandes, mexendo suas cabeças em sintonia e caminhando como um bloco de carnaval. 

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