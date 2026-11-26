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Introdução Análises genéticas modernas na Grande Barreira de Corais comprovaram que a biodiversidade marinha é maior do que se pensava. Cientistas resgataram 12 espécies antes desconsideradas e revelaram quatro novas, um dado crucial para a preservação diante do aquecimento global.

Principais Tópicos





Revisão genética comprovou que 12 espécies do gênero Acropora foram agrupadas por engano no século passado Pesquisadores identificaram quatro espécies inéditas de corais até então desconhecidas pela ciência Uso histórico de água sanitária nos esqueletos impedia a preservação e o sequenciamento de DNA Sequenciamento de 369 amostras revelou que o endemismo de corais no Indo-Pacífico estava subestimado Classificação taxonômica precisa é urgente para combater ameaças como o branqueamento dos recifes

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Além de águas cristalinas e praias paradisíacas, a costa nordeste da Austrália abriga a maior estrutura construída por seres vivos na Terra: a Grande Barreira de Corais. Trata-se de um ecossistema formado por milhares de recifes, repleto de corais e outras formas de vida marinha, como peixes, golfinhos e tubarões. Ao todo, são cerca de 2.300 quilômetros de extensão, mais ou menos a distância em linha reta entre Porto Alegre e Salvador.

O local é estudado pela ciência há mais de um século, mas esse trabalho nem sempre foi fácil. Como a barreira tem uma enorme quantidade de corais, muitos deles parecidos entre si, um dos desafios dos pesquisadores era distinguir as espécies corretamente. Isso era especialmente difícil no século 19, quando os cientistas não contavam com recursos sofisticados como os disponíveis hoje.

Naquela época, os naturalistas coletavam pequenos pedaços de corais e os comparavam com outros exemplares conhecidos, tentando decifrar se pertenciam a espécies diferentes. A aparência era a principal forma de identificação. Para conservar o material, deixavam os fragmentos imersos em água sanitária e os expunham ao sol, eliminando o tecido vivo e preservando apenas o esqueleto do coral.

Depois, entre as décadas de 1970 e 1990, novas pesquisas revisaram esse material e mudaram algumas classificações. Como esqueletos branqueados quase nunca guardam DNA aproveitável, essas reclassificações foram feitas sem análise genética, só com base na forma dos exemplares. Os estudos concluíram que alguns corais antes classificados como espécies distintas eram, na verdade, uma mesma espécie – processo que os taxonomistas chamam de sinonimização.

Neste século, porém, avanços tecnológicos têm permitido explorar essa diversidade com mais precisão do que nunca. Cientistas vêm revisitando acervos de museus que guardam exemplares da Grande Barreira de Corais em busca de novas informações.

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É o caso de uma pesquisa publicada em novembro no periódico científico Invertebrate Systematics. Nela, uma equipe internacional liderada por Augustine Crosbie, da Universidade James Cook e do Museu de Queensland, na Austrália, revisitou coleções de diversos museus do mundo e descobriu que a diversidade de corais é ainda maior do que se imaginava.

Os pesquisadores constataram que 12 espécies de corais do gênero Acropora, que haviam sido “apagadas” no século 20 e incorporadas a outras espécies, eram, de fato, espécies distintas. No fim das contas, as classificações originais estavam corretas. Além disso, quatro espécies descritas no passado, mas cuja validade nunca havia sido esclarecida, foram reconhecidas como legítimas.

Para isso, a equipe precisou coletar novos exemplares. A ideia era buscar corais vivos nos mesmos locais de onde haviam saído os espécimes guardados nos museus. Embora a maioria das espécies analisadas tivesse sido descrita a partir de corais da costa leste australiana, outras vinham de diferentes pontos do Indo-Pacífico. Os pesquisadores coletaram corais em mais de 30 países da região, como Fiji e Filipinas – sempre que possível, nos pontos exatos das coletas originais.

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Com as amostras, fizeram análises de DNA para esclarecer a classificação das espécies. Desta vez, antes de limpar os esqueletos com água sanitária, separaram pedaços de tecido e os conservaram em etanol, o que preserva o material genético por longos períodos.

No total, sequenciaram o DNA de 369 exemplares e avaliaram 53 espécies do gênero Acropora. Destas, 40 haviam sido descritas a partir de corais da costa leste da Austrália, e 13 eram de outras regiões do Indo-Pacífico – justamente as espécies às quais várias das australianas tinham sido incorporadas. Das 53, 47 se confirmaram como espécies distintas.

“O número atual de espécies de Acropora está, portanto, subestimado devido à sinonimização de espécies nominais válidas, e o endemismo no gênero é mais comum do que se reconhecia anteriormente”, escrevem os autores no estudo. Ou seja: há mais espécies do que se contava, e muitas delas só existem em áreas restritas. A Acropora grandis, por exemplo, parece ocorrer apenas na costa leste australiana.

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Ao mesmo tempo, os autores apontam que as dificuldades de classificação não se explicavam apenas pela falta de recursos técnicos no passado. Espécies diferentes podem desenvolver formas parecidas de maneira independente, e uma mesma espécie pode variar bastante de aparência. Muitos taxonomistas interpretaram essas diferenças como variações dentro de uma única espécie – e acabaram juntando corais que, na verdade, eram distintos.

Os cientistas alertam que algumas das espécies revalidadas podem ser menos abundantes nos recifes e estar mais vulneráveis do que se imaginava. Espécies que ocupam áreas pequenas sofrem mais com perturbações locais, e sua situação pode estar sendo subestimada por terem sido confundidas com espécies mais comuns e espalhadas.

O alerta pesa ainda mais porque os corais do gênero Acropora têm sido muito afetados pelo branqueamento. Devido ao aumento da temperatura da água, à poluição e a outros fatores, os corais podem expulsar as microalgas que vivem em seus tecidos – fundamentais para sua sobrevivência e responsáveis por boa parte de sua cor – e ficar esbranquiçados.

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“A identificação e a classificação imprecisas de espécies podem ter consequências em cascata tanto para a pesquisa quanto para a gestão da conservação, destacando a necessidade urgente de uma estrutura taxonômica robusta e de métodos precisos de identificação de espécies diante de desafios globais como as mudanças climáticas e a destruição de habitats”, afirmam os autores.

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