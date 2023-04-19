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Ciência, Saúde

3 notícias sobre: a ciência do álcool

Estudos tentam deixá-lo mais seguro e palatável – e sem as dores do dia seguinte.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 abr 2023, 14h31
Colagem com um copo de cerveja, fitas de DNA e um rato de laboratório.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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3 notícias sobre: a ciência do álcool Priorizar nos meus resultados Google

Hormônio abrevia a ressaca em ratos

Em uma experiência feita pela Universidade do Texas (1), camundongos que receberam injeções do hormônio FGF21 se recuperaram da ressaca pós-consumo de álcool na metade do tempo. Esse hormônio é produzido naturalmente pelo organismo, inclusive em humanos, e age sobre o cérebro: em ratos, ele afeta o locus cerúleo, uma região cerebral ligada ao despertar e à sensação de alerta.

Estudo encontra genes ligados ao alcoolismo

Cientistas da Universidade de Washington e de outras instituições analisaram o DNA de 1,1 milhão de pessoas (2) e identificaram nove genes relacionados à dependência do álcool (também encontraram genes ligados ao vício em tabaco, cannabis e opioides). A descoberta abre portas para que, no futuro, a propensão ao alcoolismo possa ser identificada antes mesmo que a pessoa experimente bebidas.

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Empresa altera o DNA de levedura da cerveja

A levedura é um fungo, o S. cerevisiae, usado na produção da cerveja: ele come o açúcar da bebida e o transforma em álcool. Pesquisadores da Universidade de Leuven, na Bélgica, e da multinacional InBev (dona da brasileira Ambev) inseriram (3) um gene, o MDS3, na levedura: ela passou a produzir mais acetato de isoamila, substância que deixa a cerveja com um leve gosto de banana.

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Fontes 1. FGF21 counteracts alcohol intoxication by activating the noradrenergic nervous system. S Kliewer e outros, 2023. 2. Multivariate genome-wide association meta-analysis of over 1 million subjects identifies loci underlying multiple substance use disorders. A Hatoum e outros, 2023. 3. Polygenic Analysis of Tolerance to Carbon Dioxide Inhibition of Isoamyl Acetate “Banana” Flavor Production in Yeast Reveals MDS3 as Major Causative Gene. J Thevelein e outros, 2022.

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TAGS:
Álcool
Alcoolismo
Cerveja
Ressaca
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