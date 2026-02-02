3 notícias sobre: eletricidade

Austrália dará energia de graça durante o dia

As residências dos estados de New South Wales, Queensland e South Australia receberão pelo menos três horas de eletricidade gratuita por dia a partir de julho de 2026. A medida irá valer no meio do dia, quando o sol está mais forte. A Austrália tem gerado cada vez mais energia solar, que está sobrando por lá – e o país, geograficamente isolado, não tem como exportar.

Escassez está limitando o crescimento global

Uma análise (1) feita pela agência Bloomberg apontou que quase todos os países do G20 (grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, incluindo o Brasil, mais a União Europeia e a África) vêm tendo dificuldades para gerar energia na quantidade demandada pelo mercado. Isso atrapalha ou impede novos projetos, e deve limitar o crescimento econômico nos próximos anos.

Congresso dos EUA quer investigar datacenters

Três senadores americanos solicitaram que o Google, a Microsoft, a Amazon e a Meta revelem o consumo de eletricidade dos seus datacenters, cuja expansão pode estar inflacionando as contas de luz dos americanos. Isso supostamente acontece porque as empresas de energia têm de fazer grandes investimentos para atender aos datacenters, e estariam repassando o custo ao público em geral.

Fonte 1. “Electricity is now holding back growth across the global economy”.