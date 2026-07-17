Ciência A ciência da pimenta Por Bruno Garattoni | Publicado em 13 jul 2026

Toda planta “quer" que os animais comam seus frutos. A pimenteira é diferente: ela queima a boca de quem tentar. Mas, graças a um truque genial, conseguiu se espalhar pelo mundo mesmo assim. Saiba qual – e veja por que a humanidade se apaixonou por uma toxina que pode até matar.