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CAPA DO MÊS

Cadê os aliens? Entenda como a ciência busca por vida extraterrestre inteligente
Ciência

Cadê os aliens? Entenda como a ciência busca por vida extraterrestre inteligente

 Por Bruno Carbinatto
A Via Láctea deveria estar repleta de vida. Mas, apesar de muitas buscas, nós nunca encontramos outra civilização. Por quê? Conheça o Paradoxo de Fermi, que intriga astrônomos há décadas.

CARTA AO LEITOR

A origem dos "homenzinhos verdes" – e o fascínio da humanidade por alienígenas
Sociedade

A origem dos "homenzinhos verdes" – e o fascínio da humanidade por alienígenas

 Por Rafael Battaglia
Episódio dos anos 1950 ajudou a alimentar o estereótipo dos ETs. As pesquisas sérias sobre vida no espaço são tema da reportagem de capa da Super deste mês.

ESSENCIAL

Informação é comida. Escolha bem o que você consome.
Opinião

Informação é comida. Escolha bem o que você consome.

 Por Maria Clara Rossini
O feed é como um pacote de salgadinhos: viciante e praticamente sem nutrientes. Entenda como a analogia entre conteúdo e alimentação pode ajudar a lidar com a informação.

MATÉRIAS

Enfim, a mais alta: a história e os simbolismos da basílica da Sagrada Família
História

Enfim, a mais alta: a história e os simbolismos da basílica da Sagrada Família

 Por Bela Lobato
Entenda por que os quase 150 anos de construção são um prato cheio de arte, matemática, política – e drama
Sim, o Brasil tem montanhas: entenda a nova definição do IBGE
Ciência

Sim, o Brasil tem montanhas: entenda a nova definição do IBGE

 Por Felipe van Deursen
Há décadas, geógrafos e geólogos se dividiam sobre o tema, que foi redefinido recentemente. Entenda a importância da decisão – que não tem nada de óbvia
A ciência da pimenta
Ciência

A ciência da pimenta

 Por Bruno Garattoni
Toda planta “quer" que os animais comam seus frutos. A pimenteira é diferente: ela queima a boca de quem tentar. Mas, graças a um truque genial, conseguiu se espalhar pelo mundo mesmo assim. Saiba qual – e veja por que a humanidade se apaixonou por uma toxina que pode até matar.
Conheça 5 cientistas brasileiros que trabalham na Nasa
Ciência

Conheça 5 cientistas brasileiros que trabalham na Nasa

 Por Filipe Vilicic
Missões a Marte. Vulcões nas luas de Saturno. E “minicérebros" na Estação Espacial. Entenda o que pesquisam os brasileiros da agência espacial.

SUPERNOVAS

EUA transmitiram dados secretos pelo GPS
Tecnologia

EUA transmitiram dados secretos pelo GPS

 Por Bruno Garattoni
Informações foram disparadas mais de 12 milhões de vezes - e, agora, têm sua função revelada
Técnica edita DNA humano com mais precisão
Ciência

Técnica edita DNA humano com mais precisão

 Por Bruno Garattoni
Novo método promete maior segurança – mas também reacende polêmica.
Estudo aponta relação entre anticorpos e doenças neurológicas
Ciência, Saúde

Estudo aponta relação entre anticorpos e doenças neurológicas

 Por Bruno Garattoni
Eles podem penetrar no cérebro - e atrapalhar a comunicação entre os neurônios.
3 notícias sobre: energia nuclear nos EUA
Sociedade, Tecnologia

3 notícias sobre: energia nuclear nos EUA

 Por Bruno Garattoni
País acelera retomada – mas ainda falta um elemento crucial.
"Crise quântica" pode acontecer antes do previsto
Sociedade, Tecnologia

"Crise quântica" pode acontecer antes do previsto

 Por Bruno Garattoni
Quebra dos sistemas de criptografia teria consequências perigosas para o mundo.

Playlist

A tecnologia que permitiu que "A Odisseia" fosse 100% filmado em IMAX
Tecnologia

A tecnologia que permitiu que "A Odisseia" fosse 100% filmado em IMAX

 Por Rafael Battaglia
O novo filme de Christopher Nolan estreia nesta quinta (16). Entenda a tecnologia que foi desenvolvida especialmente para o diretor.

TECH

A resposta dos PCs ao MacBook Neo
Tecnologia

A resposta dos PCs ao MacBook Neo

 Por Bruno Garattoni
A Apple decidiu bater de frente com os notebooks Windows. Mas o mundo PC já começou a reagir.
Tech: os 4 produtos mais interessantes de julho de 2026
Ciência

Tech: os 4 produtos mais interessantes de julho de 2026

 Por Bruno Garattoni
A mesa de jogos com realidade aumentada, uma concorrente para a DJI Osmo, o controle arcade do PlayStation 5 - e um display magnético que flutua no ar

última página

Um em cada quatro jogadores da Copa 2026 não jogou pelo país em que nasceu
Sociedade

Um em cada quatro jogadores da Copa 2026 não jogou pelo país em que nasceu

 Por Maria Clara Rossini
Veja os países que mais mandaram craques para outras seleções – e os que mais receberam.
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