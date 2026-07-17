A Via Láctea deveria estar repleta de vida. Mas, apesar de muitas buscas, nós nunca encontramos outra civilização. Por quê? Conheça o Paradoxo de Fermi, que intriga astrônomos há décadas.
Episódio dos anos 1950 ajudou a alimentar o estereótipo dos ETs. As pesquisas sérias sobre vida no espaço são tema da reportagem de capa da Super deste mês.
O feed é como um pacote de salgadinhos: viciante e praticamente sem nutrientes. Entenda como a analogia entre conteúdo e alimentação pode ajudar a lidar com a informação.
Entenda por que os quase 150 anos de construção são um prato cheio de arte, matemática, política – e drama
Há décadas, geógrafos e geólogos se dividiam sobre o tema, que foi redefinido recentemente. Entenda a importância da decisão – que não tem nada de óbvia
Toda planta “quer" que os animais comam seus frutos. A pimenteira é diferente: ela queima a boca de quem tentar. Mas, graças a um truque genial, conseguiu se espalhar pelo mundo mesmo assim. Saiba qual – e veja por que a humanidade se apaixonou por uma toxina que pode até matar.
Missões a Marte. Vulcões nas luas de Saturno. E “minicérebros" na Estação Espacial. Entenda o que pesquisam os brasileiros da agência espacial.
Informações foram disparadas mais de 12 milhões de vezes - e, agora, têm sua função revelada
Novo método promete maior segurança – mas também reacende polêmica.
Eles podem penetrar no cérebro - e atrapalhar a comunicação entre os neurônios.
País acelera retomada – mas ainda falta um elemento crucial.
Quebra dos sistemas de criptografia teria consequências perigosas para o mundo.
O novo filme de Christopher Nolan estreia nesta quinta (16). Entenda a tecnologia que foi desenvolvida especialmente para o diretor.
A Apple decidiu bater de frente com os notebooks Windows. Mas o mundo PC já começou a reagir.
A mesa de jogos com realidade aumentada, uma concorrente para a DJI Osmo, o controle arcade do PlayStation 5 - e um display magnético que flutua no ar
Veja os países que mais mandaram craques para outras seleções – e os que mais receberam.