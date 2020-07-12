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Ciência

3 notícias sobre… gotículas

Sotaques molhados, perdigotos insistentes e fluidos indecifráveis.

Por SUPER 12 jul 2020, 08h40 | Atualizado em 17 jul 2020, 08h45
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 (Paula de Aguiar/Superinteressante)
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O poder do silêncio

O ato de falar libera até 2.600 gotículas de saliva por segundo, que permanecem no ar de 8 a 14 minutos. Quanto mais vogais têm a frase, mais partículas expelidas. Há quem defenda, inclusive, que alguns idiomas (como inglês e mandarim), por causa de seus fonemas, podem espalhar mais do que outras línguas, como o japonês.

Duro de matar

Uma pesquisa feita em seis cidades (Nova York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney e Singapura) mediu o tempo que gotículas permanecem em superfícies como maçanetas e telas de celular. Quanto maior a umidade do local, mais tempo as partículas demoram para evaporar – prolongando a vida do coronavírus. Em lugares mais úmidos, a pandemia evoluiu mais rápido.

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Traído pelos ouvidos

Todo mundo já viu alguém dizer “Ih, é gripe!” após qualquer espirro tímido. Mas a verdade é que, usando só a audição, humanos são incapazes de distinguir se alguém está doente ou não. Em um teste, 200 voluntários ouviram áudios de pessoas tossindo e tentaram adivinhar a condição delas. O resultado? Acertaram em menos da metade das vezes

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