Tecnologia Um mês com o MacBook Neo Por Bruno Garattoni | Atualizado em 23 jun 2026, Publicado em 15 jun 2026

Ele custa 40% menos que os outros Macs – e é o primeiro desafio real em décadas à supremacia do PC. É mais barato porque usa chip de iPhone e tem apenas 8 GB de memória RAM. É o suficiente? Como ele se comporta no dia a dia? Quais são as mudanças, e as surpresas, para quem vem do Windows? Veja o que descobrimos.