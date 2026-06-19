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CAPA

Zoológicos devem acabar? Entenda o debate sobre bem-estar e conservação
Ciência

Zoológicos devem acabar? Entenda o debate sobre bem-estar e conservação

 Por Bela Lobato
Eles são fascinantes, mas causam algum nível de desconforto. O que fazer: reformar os zoos ou acabar com eles de vez? Entenda o papel dessas instituições num mundo em crise ambiental.

CARTA AO LEITOR

Uma noite no zoológico
Sociedade

Uma noite no zoológico

 Por Rafael Battaglia
Zoos são heróis ou vilões? Entenda o debate na reportagem de capa da Super de junho.

ESSENCIAL

Por que voltar à Lua?
Ciência

Por que voltar à Lua?

 Por Filipe Vilicic
A nova era da exploração lunar pode trazer vantagens para a ciência e para a economia, além de ser um feito que nos define como humanidade.

MATÉRIAS

Um mês com o MacBook Neo
Tecnologia

Um mês com o MacBook Neo

 Por Bruno Garattoni
Ele custa 40% menos que os outros Macs – e é o primeiro desafio real em décadas à supremacia do PC. É mais barato porque usa chip de iPhone e tem apenas 8 GB de memória RAM. É o suficiente? Como ele se comporta no dia a dia? Quais são as mudanças, e as surpresas, para quem vem do Windows? Veja o que descobrimos.
A era de ouro da ciência islâmica e os gênios esquecidos do mundo árabe
História

A era de ouro da ciência islâmica e os gênios esquecidos do mundo árabe

 Por Bruno Vaiano
No século 7, uma civilização floresceu no Oriente Médio – e, por quatro séculos, esteve na dianteira da produção do conhecimento. Seu legado se esconde, até hoje, nos alicerces da ciência.
Turismo de massa: nunca se viajou tanto, e isso pode ser um problema
Sociedade

Turismo de massa: nunca se viajou tanto, e isso pode ser um problema

 Por Felipe van Deursen
Enquanto Brasil e outros países celebram recordes no setor, cada vez mais cidades na Europa adotam medidas para conter as multidões. Como achar um equilíbrio?
A descoberta científica que pode explicar a acupuntura. Ou não.
Saúde

A descoberta científica que pode explicar a acupuntura. Ou não.

 Por Bruno Carbinatto
Há poucos anos, cientistas descreveram o interstício, uma estrutura de transporte de líquidos no corpo apelidada de "terceiro sistema circulatório". A descoberta viralizou – mas há alguns exageros nesta história.

SUPERNOVAS

Sementes reagem ao som da chuva
Ciência

Sementes reagem ao som da chuva

 Por Bruno Garattoni
Elas sentem as vibrações no chão - e se preparam, antes mesmo de receber a água, para germinar
Novo remédio para calvície passa em teste
Saúde

Novo remédio para calvície passa em teste

 Por Bruno Garattoni
Droga é uma nova forma de minoxidil oral, supostamente mais segura.
Obesidade do pai afeta o metabolismo dos filhos
Ciência

Obesidade do pai afeta o metabolismo dos filhos

 Por Bruno Garattoni
Excesso de peso causa alterações no RNA – e elas passam para os descendentes.
Estudo monitora a ação da anestesia no cérebro
Ciência

Estudo monitora a ação da anestesia no cérebro

 Por Bruno Garattoni
Ela tem semelhanças – e diferenças – com o que acontece durante o sono e o coma.
3 notícias sobre: vapes
Saúde

3 notícias sobre: vapes

 Por Bruno Garattoni
Ciência aponta efeitos nocivos – mas novos produtos chegam ao mercado.

PLAYLIST

A ascensão e queda de He-Man nos anos 1980
Cultura

A ascensão e queda de He-Man nos anos 1980

 Por Rafael Battaglia
Com a estreia do filme "Mestres do Universo" após 20 anos em desenvolvimento, relembre como foi o início glorioso (e conturbado) da coleção da Mattel.
Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, da Mubi e do Apple TV+ em junho de 2026
Cultura

Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, da Mubi e do Apple TV+ em junho de 2026

 Por Rafael Battaglia
Um drama espanhol, o novo álbum do Gorillaz, Phoebe Waller-Bridge pré-Fleabag e uma parceria entre Brad Pitt e George Clooney.
Playlist: 5 coisas para ler, jogar e assistir em junho de 2026
Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, jogar e assistir em junho de 2026

 Por Rafael Battaglia
Um remake da Nintendo, um lugar para ver jogos históricos da Copa – e três boas recomendações de leitura.

TECH

Óculos inteligentes - e educados
Tecnologia

Óculos inteligentes - e educados

 Por Bruno Garattoni
Os Even Realities G2 oferecem todos os principais recursos dos modelos mais avançados, com uma diferença: não têm câmeras.
Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho de 2026
Ciência

Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho de 2026

 Por Bruno Garattoni
A volta do Neo Geo, cinco anos de bateria para os AirTags, o primeiro home theater com Dolby Atmos FlexConnect - e um gadget que alimenta e filma beija-flores

Oráculo

Por que os tratores e veículos pesados têm a cor amarela?
Sociedade

Por que os tratores e veículos pesados têm a cor amarela?

 Oráculo Por
Oráculo
Até os anos 1930, os tratores eram fabricados em diversas cores. Entenda o que mudou.

ÚLTIMA PÁGINA

Quais os museus de arte mais visitados do mundo?
Cultura

Quais os museus de arte mais visitados do mundo?

 Por Bela Lobato
Haja fila: em 2025, os cem museus de arte mais populares receberam 200 milhões de pessoas. Boa notícia: o público de todos os brasileiros da lista cresceu. Veja o ranking.
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