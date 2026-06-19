Eles são fascinantes, mas causam algum nível de desconforto. O que fazer: reformar os zoos ou acabar com eles de vez? Entenda o papel dessas instituições num mundo em crise ambiental.
Zoos são heróis ou vilões? Entenda o debate na reportagem de capa da Super de junho.
A nova era da exploração lunar pode trazer vantagens para a ciência e para a economia, além de ser um feito que nos define como humanidade.
Ele custa 40% menos que os outros Macs – e é o primeiro desafio real em décadas à supremacia do PC. É mais barato porque usa chip de iPhone e tem apenas 8 GB de memória RAM. É o suficiente? Como ele se comporta no dia a dia? Quais são as mudanças, e as surpresas, para quem vem do Windows? Veja o que descobrimos.
No século 7, uma civilização floresceu no Oriente Médio – e, por quatro séculos, esteve na dianteira da produção do conhecimento. Seu legado se esconde, até hoje, nos alicerces da ciência.
Enquanto Brasil e outros países celebram recordes no setor, cada vez mais cidades na Europa adotam medidas para conter as multidões. Como achar um equilíbrio?
Há poucos anos, cientistas descreveram o interstício, uma estrutura de transporte de líquidos no corpo apelidada de "terceiro sistema circulatório". A descoberta viralizou – mas há alguns exageros nesta história.
Elas sentem as vibrações no chão - e se preparam, antes mesmo de receber a água, para germinar
Droga é uma nova forma de minoxidil oral, supostamente mais segura.
Excesso de peso causa alterações no RNA – e elas passam para os descendentes.
Ela tem semelhanças – e diferenças – com o que acontece durante o sono e o coma.
Ciência aponta efeitos nocivos – mas novos produtos chegam ao mercado.
Com a estreia do filme "Mestres do Universo" após 20 anos em desenvolvimento, relembre como foi o início glorioso (e conturbado) da coleção da Mattel.
Um drama espanhol, o novo álbum do Gorillaz, Phoebe Waller-Bridge pré-Fleabag e uma parceria entre Brad Pitt e George Clooney.
Um remake da Nintendo, um lugar para ver jogos históricos da Copa – e três boas recomendações de leitura.
Os Even Realities G2 oferecem todos os principais recursos dos modelos mais avançados, com uma diferença: não têm câmeras.
A volta do Neo Geo, cinco anos de bateria para os AirTags, o primeiro home theater com Dolby Atmos FlexConnect - e um gadget que alimenta e filma beija-flores
Até os anos 1930, os tratores eram fabricados em diversas cores. Entenda o que mudou.
Haja fila: em 2025, os cem museus de arte mais populares receberam 200 milhões de pessoas. Boa notícia: o público de todos os brasileiros da lista cresceu. Veja o ranking.