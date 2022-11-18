3 notícias sobre: macacos de laboratório

Decisão da China gera escassez de cobaias

O país, que era o maior fornecedor de macacos para o resto do mundo, resolveu proibir sua exportação – o que está dificultando a vida dos cientistas. O preço de cada animal mais do que dobrou, chegando a US$ 11 mil. E, em alguns casos, pesquisadores estão sendo obrigados a adiar testes de remédios e vacinas. Os EUA anunciaram um pacote de medidas para aumentar a produção de cobaias.

Cientista de Harvard é acusada de crueldade

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Mais de 250 pesquisadores dos EUA assinaram uma carta acusando a neurologista Margaret Livingstone de submeter macacos a situações terríveis, como separar filhotes das mães, impedir que vejam rostos e até costurar seus olhos (para estudar os mecanismos envolvidos na formação de imagens no cérebro). Livingstone disse que empregou essas técnicas pela última vez em 2016, e não vai mais usá-las.

Testes da Neuralink vão parar na Justiça

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Um grupo de médicos processou a Universidade da Califórnia e conseguiu obrigá-la a liberar registros das experiências feitas a pedido da empresa de Elon Musk – que está desenvolvendo um chip de interface cerebral. Os documentos, com 600 páginas, revelam casos de infecção, convulsões e paralisia em macacos após o implante. Também há 186 fotos, que a universidade ainda tenta manter sob sigilo.

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