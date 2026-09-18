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CAPA DO MÊS

A era do autismo
Ciência, Saúde

A era do autismo

 Por Bruno Garattoni e Eduardo Szklarz
Nos últimos 20 anos, o número de pessoas com Transtorno do Espectro Autista cresceu 500%. Conheça os estudos científicos que buscam explicações para isso – e entenda a discussão sobre o aumento dos diagnósticos.

CARTA AO LEITOR

Seja um shokunin: o caminho mais difícil, às vezes, é o mais recompensador
Sociedade

Seja um shokunin: o caminho mais difícil, às vezes, é o mais recompensador

 Por Rafael Battaglia
“Dá mais trabalho, mas fica melhor.”

ESSENCIAL

Como o saudosismo atrapalha a música pop
Cultura

Como o saudosismo atrapalha a música pop

 Por Bruno Vaiano
Para Wall Street, é mais sensato se sustentar com os royalties de cinebiografias do que se arriscar com artistas novos. E o público não dá sinal de cansaço.

MATÉRIAS

Renda Básica Universal, a ideia utópica que conquistou o Vale do Silício
Sociedade

Renda Básica Universal, a ideia utópica que conquistou o Vale do Silício

 Por Bruno Carbinatto
E se todo mundo recebesse uma mesada do governo, sem contrapartidas? A proposta, ao mesmo tempo simples e radical, ganhou aliados improváveis: os bilionários.
IMAX: a história, a economia e a tecnologia por trás das telas
Cultura

IMAX: a história, a economia e a tecnologia por trás das telas

 Por Ana Clara Caielli Barreiro
Ele foi central no marketing de 'A Odisseia', que arrecadou mais de US$ 1 bilhão. Entenda se a experiência imersiva (e cara) mais ajuda ou atrapalha o cinema.
Absinto: a história e os mitos por trás da bebida mais polêmica de todas
História

Absinto: a história e os mitos por trás da bebida mais polêmica de todas

 Por Felipe van Deursen
O destilado supostamente alucinava as pessoas. Mas o estigma começou quando ele deixou de ser hábito da elite e virou trago das massas francesas.
Por que tantas mães sofrem com a saúde mental depois do parto?
Ciência

Por que tantas mães sofrem com a saúde mental depois do parto?

 Por Pâmela Carbonari
Só agora a ciência olha com atenção para os efeitos da gravidez no cérebro. Entenda como essas mudanças e o despreparo da sociedade impactam a maternidade.
Lucy Jones: "Fiquei consternada ao perceber o quanto as mães foram negligenciadas pela ciência"
Sociedade

Lucy Jones: "Fiquei consternada ao perceber o quanto as mães foram negligenciadas pela ciência"

 Por Pâmela Carbonari
Autora do livro "Matrescência" conta o que descobriu sobre as mudanças no cérebro e no corpo na maternidade — e por que isso ainda é tratado como tabu.

SUPERNOVAS

Wi-Fi funciona como câmera invisível
Tecnologia

Wi-Fi funciona como câmera invisível

 Por Bruno Garattoni
Tecnologia beamforming, usada desde o Wi-Fi 5, revela o que está acontecendo dentro de uma casa ou escritório.
Memórias sobrevivem à perda de sinapses, revela estudo
Ciência

Memórias sobrevivem à perda de sinapses, revela estudo

 Por Bruno Garattoni
Experiência feita em ratos questiona modelo de funcionamento do cérebro.
IAs mudam de viés político para agradar o usuário
Tecnologia

IAs mudam de viés político para agradar o usuário

 Por Bruno Garattoni
Bots alteram respostas se a pessoa disser que é de esquerda ou de direita.

TECH

Fones de ouvido para dormir melhor
Tecnologia

Fones de ouvido para dormir melhor

 Por Bruno Garattoni
Eles monitoram as ondas cerebrais em tempo real – e prometem emitir sons que prolongam a fase mais profunda do sono.
Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2026
Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2026

 Por Bruno Garattoni
A janela com cancelamento ativo de ruído, o controle magnético para jogar no celular, o relógio com um novo tipo de LCD - e o aquecedor que minera criptomoedas.

ÚLTIMA PÁGINA

Infográfico: as causas de morte de crianças no Brasil e no mundo – e como evitá-las
Saúde

Infográfico: as causas de morte de crianças no Brasil e no mundo – e como evitá-las

 Por Bela Lobato
Políticas públicas de saúde transformaram o Brasil nas últimas décadas e podem salvar milhões de crianças pelo mundo
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