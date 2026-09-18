Nos últimos 20 anos, o número de pessoas com Transtorno do Espectro Autista cresceu 500%. Conheça os estudos científicos que buscam explicações para isso – e entenda a discussão sobre o aumento dos diagnósticos.
“Dá mais trabalho, mas fica melhor.”
Para Wall Street, é mais sensato se sustentar com os royalties de cinebiografias do que se arriscar com artistas novos. E o público não dá sinal de cansaço.
E se todo mundo recebesse uma mesada do governo, sem contrapartidas? A proposta, ao mesmo tempo simples e radical, ganhou aliados improváveis: os bilionários.
Ele foi central no marketing de 'A Odisseia', que arrecadou mais de US$ 1 bilhão. Entenda se a experiência imersiva (e cara) mais ajuda ou atrapalha o cinema.
O destilado supostamente alucinava as pessoas. Mas o estigma começou quando ele deixou de ser hábito da elite e virou trago das massas francesas.
Só agora a ciência olha com atenção para os efeitos da gravidez no cérebro. Entenda como essas mudanças e o despreparo da sociedade impactam a maternidade.
Autora do livro "Matrescência" conta o que descobriu sobre as mudanças no cérebro e no corpo na maternidade — e por que isso ainda é tratado como tabu.
Tecnologia beamforming, usada desde o Wi-Fi 5, revela o que está acontecendo dentro de uma casa ou escritório.
Experiência feita em ratos questiona modelo de funcionamento do cérebro.
Bots alteram respostas se a pessoa disser que é de esquerda ou de direita.
Eles monitoram as ondas cerebrais em tempo real – e prometem emitir sons que prolongam a fase mais profunda do sono.
A janela com cancelamento ativo de ruído, o controle magnético para jogar no celular, o relógio com um novo tipo de LCD - e o aquecedor que minera criptomoedas.
Políticas públicas de saúde transformaram o Brasil nas últimas décadas e podem salvar milhões de crianças pelo mundo