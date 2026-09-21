3 notícias sobre: peptídeos

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Introdução A FDA, agência reguladora dos EUA, autorizou a venda de seis peptídeos sintéticos, mesmo com pouco estudo e contra a opinião de seus técnicos, após proibi-los em 2023. Esses produtos, feitos sem controle, podem ter doses erradas e causar intoxicação. Um deles, o Melanotan II, é ligado a risco de câncer de pele. Entenda os perigos.

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FDA autoriza peptídeos sintéticos sem comprovação de segurança. Peptídeos sintéticos são produzidos com doses inconsistentes e perigosas. Análise na Austrália aponta produtos com até 190% da dose prometida. Há casos de intoxicação hepática aguda ligados ao uso desses peptídeos. O Melanotan II, usado para bronzear, pode ter relação com melanoma, um câncer de pele.

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FDA autoriza produtos sem comprovação

Os peptídeos são cadeias de aminoácidos produzidas pelo organismo, no qual podem ter diversas funções. Os peptídeos sintéticos, que tentam copiá-los, ainda foram pouco estudados. Apesar disso, a FDA (a Anvisa dos EUA) autorizou a produção e a venda de seis deles. A decisão contrariou o parecer de técnicos da própria agência. Os seis peptídeos haviam sido proibidos em 2023.

Ampolas contêm produto de mais ou de menos

Os peptídeos sintéticos geralmente são produzidos por farmácias e empresas pequenas, que nem sempre seguem boas práticas industriais. Uma análise realizada na Austrália apontou que os produtos continham de 51% a 190% da dose prometida no rótulo. O país vive uma onda de preocupação com os peptídeos, que podem ter sido responsáveis por sete casos de intoxicação hepática aguda.

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Melanotan II pode ter relação com câncer

O peptídeo sintético melanotan II imita a ação de um hormônio, o alfa-MSH, que estimula a produção de melanina no organismo. Por isso, ele promete bronzear a pele mesmo sem exposição ao sol (bastaria uma injeção do produto). Porém, dois estudos (1) apontaram uma possível relação entre o uso de melanotan e o surgimento de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

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Fontes 1. “Five primary melanomas in situ in a patient with recent tanning bed use, melanotan exposure, and anabolic hormone use”; “Melanoma associated with the use of melanotan-II”.