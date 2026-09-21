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Ciência, Saúde

3 notícias sobre: peptídeos

Eles estão na moda. Mas podem representar riscos à saúde.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 12h00
Moléculas de vidro transparentes com bolhas de ar internas, conectadas por hastes, flutuam em um fundo cinza claro com blocos de cor pastel nas bordas.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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FDA autoriza produtos sem comprovação
Os peptídeos são cadeias de aminoácidos produzidas pelo organismo, no qual podem ter diversas funções. Os peptídeos sintéticos, que tentam copiá-los, ainda foram pouco estudados. Apesar disso, a FDA (a Anvisa dos EUA) autorizou a produção e a venda de seis deles. A decisão contrariou o parecer de técnicos da própria agência. Os seis peptídeos haviam sido proibidos em 2023.

Ampolas contêm produto de mais ou de menos
Os peptídeos sintéticos geralmente são produzidos por farmácias e empresas pequenas, que nem sempre seguem boas práticas industriais. Uma análise realizada na Austrália apontou que os produtos continham de 51% a 190% da dose prometida no rótulo. O país vive uma onda de preocupação com os peptídeos, que podem ter sido responsáveis por sete casos de intoxicação hepática aguda.

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Melanotan II pode ter relação com câncer
O peptídeo sintético melanotan II imita a ação de um hormônio, o alfa-MSH, que estimula a produção de melanina no organismo. Por isso, ele promete bronzear a pele mesmo sem exposição ao sol (bastaria uma injeção do produto). Porém, dois estudos (1) apontaram uma possível relação entre o uso de melanotan e o surgimento de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

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Fontes 1. “Five primary melanomas in situ in a patient with recent tanning bed use, melanotan exposure, and anabolic hormone use”; “Melanoma associated with the use of melanotan-II”.

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