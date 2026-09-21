3 notícias sobre: peptídeos
Eles estão na moda. Mas podem representar riscos à saúde.
FDA autoriza produtos sem comprovação
Os peptídeos são cadeias de aminoácidos produzidas pelo organismo, no qual podem ter diversas funções. Os peptídeos sintéticos, que tentam copiá-los, ainda foram pouco estudados. Apesar disso, a FDA (a Anvisa dos EUA) autorizou a produção e a venda de seis deles. A decisão contrariou o parecer de técnicos da própria agência. Os seis peptídeos haviam sido proibidos em 2023.
Ampolas contêm produto de mais ou de menos
Os peptídeos sintéticos geralmente são produzidos por farmácias e empresas pequenas, que nem sempre seguem boas práticas industriais. Uma análise realizada na Austrália apontou que os produtos continham de 51% a 190% da dose prometida no rótulo. O país vive uma onda de preocupação com os peptídeos, que podem ter sido responsáveis por sete casos de intoxicação hepática aguda.
Melanotan II pode ter relação com câncer
O peptídeo sintético melanotan II imita a ação de um hormônio, o alfa-MSH, que estimula a produção de melanina no organismo. Por isso, ele promete bronzear a pele mesmo sem exposição ao sol (bastaria uma injeção do produto). Porém, dois estudos (1) apontaram uma possível relação entre o uso de melanotan e o surgimento de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele.
Fontes 1. “Five primary melanomas in situ in a patient with recent tanning bed use, melanotan exposure, and anabolic hormone use”; “Melanoma associated with the use of melanotan-II”.