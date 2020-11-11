3 notícias sobre… tartarugas
Répteis descoloridos, rastreados ou que ameaçam sumir do mapa.
Branco de neve
Um raro filhote branco de tartaruga foi encontrado no litoral da Carolina do Sul (EUA). De início, pensou-se que ele estava doente. Depois, descobriram se tratar de um caso de leucismo, condição genética que causa perda de pigmentação (ao contrário do albinismo, a cor dos olhos não muda). A condição pode atrapalhar a tartaruguinha em alto-mar, já que a cor natural a ajuda a se camuflar – e despistar predadores.
Joga no Waze
Ovos de tartarugas marinhas sofrem com a caça furtiva na América Central, onde são consideradas iguarias culinárias. Para identificar as rotas mais comuns dos caçadores, a cientista Kim Williams-Guillén criou ovos falsos, rastreáveis via GPS, para colocar nos ninhos dos animais. Eles são feitos em uma impressora 3D com um material que imita o peso e a textura de um ovo de verdade.
Cascos à vista
Aparições de tartarugas marinhas no Reino Unido e Irlanda estão mais raras. Os avistamentos de tartarugas-de-couro, espécie mais abundante por lá, por exemplo, cresceram até os anos 1990 e, desde então, caíram pela metade. Dentre as hipóteses para o fenômeno estão as mudanças climáticas, a ausência de medusas (que servem de alimento) e redução de barcos de pesca na região, que costumam registrar observações.