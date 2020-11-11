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Ciência

3 notícias sobre… tartarugas

Répteis descoloridos, rastreados ou que ameaçam sumir do mapa.

Por SUPER 11 nov 2020, 15h44 | Atualizado em 18 nov 2020, 15h48
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 (Carol D’Avila/Superinteressante)
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Branco de neve
Um raro filhote branco de tartaruga foi encontrado no litoral da Carolina do Sul (EUA). De início, pensou-se que ele estava doente. Depois, descobriram se tratar de um caso de leucismo, condição genética que causa perda de pigmentação (ao contrário do albinismo, a cor dos olhos não muda). A condição pode atrapalhar a tartaruguinha em alto-mar, já que a cor natural a ajuda a se camuflar – e despistar predadores.

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Ovos de tartarugas marinhas sofrem com a caça furtiva na América Central, onde são consideradas iguarias culinárias. Para identificar as rotas mais comuns dos caçadores, a cientista Kim Williams-Guillén criou ovos falsos, rastreáveis via GPS, para colocar nos ninhos dos animais. Eles são feitos em uma impressora 3D com um material que imita o peso e a textura de um ovo de verdade.

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Cascos à vista
Aparições de tartarugas marinhas no Reino Unido e Irlanda estão mais raras. Os avistamentos de tartarugas-de-couro, espécie mais abundante por lá, por exemplo, cresceram até os anos 1990 e, desde então, caíram pela metade. Dentre as hipóteses para o fenômeno estão as mudanças climáticas, a ausência de medusas (que servem de alimento) e redução de barcos de pesca na região, que costumam registrar observações. 

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