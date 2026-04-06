“32 empresas emitiram metade de todo o CO2 global.” Não é bem assim…
Essa notícia correu a internet. Mas, na verdade, ela esconde um erro primário. Veja qual.
O que a notícia dizia:
Um grupo de apenas 32 empresas é responsável por mais da metade de todas as emissões globais de CO2. É o que afirma um relatório (1) publicado pela ONG britânica InfluenceMap, que rastreou a origem de 34,7 gigatoneladas de CO2 (90% de tudo o que a humanidade joga na atmosfera a cada ano).
Qual é a verdade:
As empresas dessa lista são produtoras de petróleo, gás ou carvão. E o relatório, eis aqui o ponto crítico, considera não apenas o CO2 que elas próprias geraram, em suas operações, mas também as emissões resultantes da queima dos combustíveis que elas vendem (e que representam quase tudo).
Ou seja: na verdade, quem emitiu o CO2 foi a sociedade como um todo, ao fazer uso de combustíveis fósseis – e não as empresas que os comercializam.
Fonte 1. “Carbon Majors: 2024 Data Update”, publicado em janeiro de 2026.