“32 empresas emitiram metade de todo o CO2 global.” Não é bem assim…

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Introdução Um relatório apontava 32 empresas como responsáveis por mais da metade das emissões globais de CO2. VEJA desvenda a verdade por trás desse cálculo, que inclui as emissões resultantes da queima dos combustíveis que elas vendem. Entenda por que a responsabilidade é, na verdade, muito mais ampla.

Principais Tópicos





Relatório da ONG InfluenceMap aponta que 32 empresas causam mais da metade das emissões globais de CO2. As companhias citadas são produtoras de petróleo, gás ou carvão. O cálculo considera não apenas as emissões operacionais, mas também as da queima dos combustíveis que essas empresas vendem. A verdadeira responsabilidade pelas emissões de CO2 recai sobre a sociedade como um todo, ao consumir combustíveis fósseis. Desvendamos a complexidade dos dados de emissão e a quem realmente cabe o peso da culpa.

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O que a notícia dizia:

Um grupo de apenas 32 empresas é responsável por mais da metade de todas as emissões globais de CO2. É o que afirma um relatório (1) publicado pela ONG britânica InfluenceMap, que rastreou a origem de 34,7 gigatoneladas de CO2 (90% de tudo o que a humanidade joga na atmosfera a cada ano).

Qual é a verdade:

As empresas dessa lista são produtoras de petróleo, gás ou carvão. E o relatório, eis aqui o ponto crítico, considera não apenas o CO2 que elas próprias geraram, em suas operações, mas também as emissões resultantes da queima dos combustíveis que elas vendem (e que representam quase tudo).

Ou seja: na verdade, quem emitiu o CO2 foi a sociedade como um todo, ao fazer uso de combustíveis fósseis – e não as empresas que os comercializam.

Fonte 1. “Carbon Majors: 2024 Data Update”, publicado em janeiro de 2026.