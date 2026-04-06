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Ciência

“32 empresas emitiram metade de todo o CO2 global.” Não é bem assim…

Essa notícia correu a internet. Mas, na verdade, ela esconde um erro primário. Veja qual.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 abr 2026, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Ilustração vetorial de um conjunto de chaminés soltando fumaça tóxica em formato de crânio humano representando a morte.
 (Wenjin Chen/Getty Images)
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“32 empresas emitiram metade de todo o CO2 global.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
Um grupo de apenas 32 empresas é responsável por mais da metade de todas as emissões globais de CO2. É o que afirma um relatório (1) publicado pela ONG britânica InfluenceMap, que rastreou a origem de 34,7 gigatoneladas de CO2 (90% de tudo o que a humanidade joga na atmosfera a cada ano).

Qual é a verdade:
As empresas dessa lista são produtoras de petróleo, gás ou carvão. E o relatório, eis aqui o ponto crítico, considera não apenas o CO2 que elas próprias geraram, em suas operações, mas também as emissões resultantes da queima dos combustíveis que elas vendem (e que representam quase tudo).

Ou seja: na verdade, quem emitiu o CO2 foi a sociedade como um todo, ao fazer uso de combustíveis fósseis – e não as empresas que os comercializam.

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Fonte 1. “Carbon Majors: 2024 Data Update”, publicado em janeiro de 2026.

 

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TAGS:
Aquecimento global
CO2
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