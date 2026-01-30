7 cogumelos venenosos que podem ser fatais

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Introdução Cuidado com o que parece inofensivo! A sabedoria popular e a beleza enganam: muitos cogumelos são venenos mortais. Explore a lista dos 7 fungos mais perigosos do mundo, cujas toxinas podem causar danos irreparáveis a órgãos, “bad trips” severas e até a morte, mesmo com uma aparência convidativa.

Principais Tópicos





Aparência enganosa: Como cogumelos aparentemente inofensivos (e até 'fofos', como o do videogame famoso) escondem toxinas mortais. Os mais letais: Destaque para o "Chapéu-da-Morte" (*Amanita phalloides*) e os "Anjos Destruidores", responsáveis pela maioria dos envenenamentos fatais. Danos irreversíveis: As toxinas afetam principalmente fígado e rins, causando falência de órgãos e, frequentemente, necessitando de transplante ou levando à morte. Casos reais de tragédia: Exemplos de incidentes fatais, como o jantar na Austrália e mortes no Japão, reforçam o perigo da ingestão acidental ou proposital. Sintomas variados e severos: De problemas gastrointestinais e neurológicos até perda de cabelo e falência múltipla de órgãos, as consequências são devastadoras.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Diz a sabedoria popular (e as piadas de tiozão) que todo cogumelo é comestível –“pelo menos uma vez”. Embora os fungos possam parecer inofensivos (e até fofos, como no caso do Amanita muscaria, o cogumelo do videogame que estampa a capa deste texto), não se deixe enganar.

Alguns deles podem provocar efeitos inusitados e perigosos no corpo. Há quem banque as aventuras de provar cogumelos desconhecidos em busca da onda alucinógena que alguns podem oferecer. Sem saber, os aventureiros podem embarcar na pior bad trip que pode existir – e sem volta.

Nesta lista, você vai conhecer sete dos cogumelos mais perigosos do mundo.

1. Amanita phalloides

Conhecido em português como chapéu-da-morte, cicuta-verde ou rebenta-bois, esse é o cogumelo venenoso mais conhecido do mundo. Apesar de ser nativo da Europa, a espécie pode ser encontrada em todo o mundo – e chegou aqui, na América do Sul, provavelmente por meio da importação de madeira de carvalho no final do século 20.

Sua aparência é semelhante a de muitas outras espécies seguras – e, por isso, pode causar episódios de ingestão acidental. Seu gosto é agradável, mas seu consumo causa danos aos rins e fígados antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas.

Quando os sintomas iniciais de náusea, vômitos, diarreia severa, febre, taquicardia e hipoglicemia aparecem, geralmente já é tarde demais. Nos casos mais graves, o único tratamento possível é um transplante de fígado. Caso não haja acompanhamento médico, a pessoa morre entre 6 e 16 dias após a ingestão.

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Em julho de 2023, quatro pessoas foram hospitalizadas em Leongatha, Austrália, após consumir um bife Wellington em um restaurante. A suspeita é que o bife estivesse contaminado com o chapéu-da-morte. Três dos quatro faleceram, e o sobrevivente precisou de um transplante de fígado. A cozinheira que preparou a refeição, Erin Patterson, foi acusada de assassinato em novembro de 2023, mas se declarou inocente e deve ser julgada em abril deste ano.

2. Galerina marginata

O G. marginata é muito difundido no Hemisfério Norte, incluindo a Europa, a América do Norte e a Ásia, e também foi encontrado na Austrália. É um fungo apodrecedor de madeira que cresce predominantemente em madeira de coníferas em decomposição.

Suspeita-se que vários envenenamentos fatais envolvendo essa pequena espécie marrom tenham ocorrido devido ao fato de os caçadores a confundirem com cogumelos alucinógenos.

Como muitas das que já estão nesta lista, ela está repleta de amatoxinas que afetam o fígado e os rins, e sua ingestão leva a graves problemas gastrointestinais, falência de órgãos e até mesmo à morte se não for tratada rapidamente.

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3. Trichoderma cornu-damae

Pensava-se que esse cogumelo vermelho raro era encontrado apenas no Japão e na Coreia do Sul, mas descobertas recentes revelam que ele também pode ser encontrado na Austrália, na Indonésia e na Papua-Nova-Guiné.

Mas o Japão continua especial para esse fungo: o país já registrou tantos casos de envenenamento por Trichoderma cornu-damae que foi preciso uma campanha de conscientização no começo dos anos 2000. Em 1999, um grupo de cinco funcionários da prefeitura de Niigata consumiu um ou dois gramas do corpo do cogumelo embebido em saquê – e uma pessoa morreu. Um ano depois, outro homem morreu após consumir o cogumelo frito.

Os sintomas associados ao consumo nesses casos incluíam dores de estômago, vômito, diarreia, perda de cabelo, alterações na percepção, encolhimento do cerebelo, resultando em impedimento da fala e problemas com movimentos voluntários e falência múltipla de órgãos.

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4. “Anjos destruidores”

Amanita bisporigera, Amanita ocreata, Amanita virosa: as três espécies são primas, intimamente relacionadas e nativas de bosques e gramados da Europa e da América do Norte. Elas possuem o mesmo tipo de toxina que o chapéu-da-morte, as amatoxinas.

As amatoxinas são compostos extremamente tóxicos que viajam pela corrente sanguínea e interrompem o metabolismo celular, danificando, consequentemente, muitos órgãos, inclusive o fígado e o coração. Basta menos da metade de um chapéu (a parte de cima do cogumelo) para causar danos severos ao fígado.

5. Gyromitra esculenta

Apelidado de “cogumelo do cérebro” devido à sua aparência enrugada, o Gyromitra esculenta é extremamente tóxico. Ele contém giromitrina, que, ao ser ingerida, causa náusea, vômito, convulsões, dor abdominal e possíveis danos ao fígado e ao sistema nervoso central.

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Apesar de potencialmente fatal se ingerido cru, esse cogumelo é um petisco popular na Escandinávia, no Leste Europeu, e na região dos Grandes Lagos da América do Norte. Isso porque o processo de cozinhar o cogumelo remove grande parte do veneno (mas não todo), desde que seja fervido várias vezes em água abundante (e a água, descartada).

Na Finlândia, é consumido em omeletes, sopas, ou refogado e pode ser vendido fresco, desde que acompanhado de avisos e instruções sobre a sua correta preparação – mas o aviso não impede que haja vários casos de intoxicação, claro.

6. Clitocybe dealbata

O Clitocybe dealbata é um cogumelo pequeno que geralmente cresce em gramados e prados na Europa e nos Estados Unidos. Por ser fino e pequeno, com entre dois e quatro centímetros, existem casos em que a pessoa sequer percebe que colheu o cogumelo.

Ele contém muscarina, uma toxina perigosa para os seres humanos que provoca aumento súbito na salivação e no suor, vômitos, diarreia e problemas de visão.

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Em grandes doses, esses sintomas podem ser seguidos de dor abdominal, náusea grave, diarreia, visão embaçada e respiração difícil. A intoxicação geralmente desaparece em duas horas e existem antídotos. A morte é rara, mas pode resultar de arritmia ou insuficiência respiratória em casos graves. Em 2014, no sul da França, uma criança de 3 anos foi hospitalizada após ingerir esse cogumelo em seu jardim, mas sobreviveu.

7. Amanita muscaria

Talvez o mais icônico e conhecido de todos os cogumelos seja o Amanita muscaria – o cogumelo do Mario, videogame da Nintendo. Eles são muito comuns no Oeste norte-americano, Europa, Sibéria e Ásia.

Você provavelmente imagina que uma cabeçada em um desses não te fará crescer ou ficar mais rápido, mas o que você talvez não saiba é que eles possuem compostos tóxicos e psicoativos (sim, alucinógenos!).

Eles não são tão perigosos e mortais quanto os outros desta lista: até existem registros históricos de mortes causadas pela ingestão de A. muscaria, mas há muito tempo não há um caso documentado de forma confiável.

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