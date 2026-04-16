A ciência por trás dos cabelos encorpados

Metade das brasileiras considera que seus cabelos são muito finos ou perdem volume com o passar dos anos. Esse é um desafio bem conhecido por L’Oréal Paris, que há mais de 120 anos lidera pesquisas em ciência capilar – atualmente, elas são realizadas nos 20 centros globais da companhia, distribuídos em diferentes países, incluindo o Brasil, onde o mercado é reconhecidamente exigente e tem cenário marcado pela alta diversidade: o país abriga todos os oito tipos de fios mapeados pelo Grupo L’Oréal ao redor do mundo.

A nova linha Elseve Collagen Lifter é resultado desse esforço de aumentar o diâmetro dos fios, da raiz à ponta. Trata-se de uma combinação de soluções, entre shampoo, condicionador, creme de pentear, leave-in e máscara de tratamento. Todos utilizam peptídeos de colágeno vegetal, um ativo muito conhecido em produtos para a pele.

Como informa Victor Ribas, diretor de marketing de cuidados capilares de L’Oréal Paris no Brasil, o exame microscópico do cabelo e da pele ao seu redor inspirou os pesquisadores da empresa. A equipe descobriu que, 4 milímetros abaixo do couro cabeludo, o bulbo capilar é envolvido por uma bainha de colágeno, que fortalece naturalmente a fibra capilar por dentro. Isso inspirou uma inovação: usar um revestimento de peptídeo de colágeno, com alta afinidade pelo cabelo, prolongado ao redor da parte externa da fibra, para agir como um “exoesqueleto”, capaz de sustentar o cabelo da raiz às pontas para um volume leve.

“Elseve Collagen Lifter tem uma fórmula única de colágeno e peptídeos, inspirada na biologia capilar e em ativos de cuidados com a pele, que redefine o conceito de volume”, explica Ribas. “Nossa tecnologia replica o efeito natural do colágeno no bulbo capilar, fortalecendo externamente enquanto sustenta visivelmente cada fio de cabelo, para um resultado de volume natural e duradouro, sem a sensação de cabelo pesado e sem rigidez”, explica o diretor.

Assim, a marca ataca uma queixa antiga: os produtos já existentes no mercado que prometem aumento de volume deixam o cabelo mais pesado e rígido. “Durante anos, o objetivo de pesquisa de L’Oréal Paris foi aumentar o diâmetro do cabelo, fazendo com que as moléculas penetrassem na fibra para aumentar a força, sem danificar a cutícula, e a organização da queratina no fio, sem deixá-lo mais rígido”, completa Ribas.

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Rotina de cuidado

A fórmula especial de peptídeos de colágeno alcança resultado logo no primeiro uso. Ela proporciona volume natural e duradouro, resultado de uma sequência simples de aplicação. A rotina começa com um shampoo desenvolvido para remover impurezas e oleosidade, que garante também um benefício cosmético, com a raiz capilar mais levantada e definida.

Na sequência, o condicionador oferece o efeito de fusão, que assegura desembaraço rápido, promove a reparação da superfície do cabelo e confere um toque suave do comprimento às pontas – resultado reforçado pelo creme de pentear.

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A máscara de tratamento, com “efeito teia”, garante uma aplicação homogênea sem pesar nos fios. Para completar, a fórmula cremosa sem enxágue é rapidamente absorvida pela fibra capilar e, assim, intensifica o efeito de corpo, melhora a percepção da massa capilar e aumenta o diâmetro da fibra.

Resultados que são percebidos pelo público

Para entender o desempenho da linha Elseve Collagen Lifter, é importante lembrar que o cabelo é composto por duas partes principais: a cutícula e o córtex. Sua estrutura não é inteiramente redonda, mas sim elíptica. Desenvolver um produto que alcance desempenho completo representa, portanto, um grande desafio.

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Acontece que a espessura costuma ser calculada pelo diâmetro médio da extensão que compreende a cutícula e o córtex. Mas existe outra forma de fazer essa medição. Uma metodologia mais centrada na consumidora consiste em observar a largura transversal de um rabo de cavalo, por exemplo. Isso estaria mais próximo da maneira como o consumidor percebe a espessura e o volume do cabelo.

E foi com base nessa estratégia, de entregar resultados que fossem reconhecidos pelo público final, que L’Oréal Paris desenvolveu uma plataforma robusta de testes, que vão além de medir o diâmetro total de um único fio de cabelo.

Os resultados verificados em laboratório atestam que a nova linha de produtos reconstrói massa e injeta volume saudável em três dimensões, raízes, comprimento e pontas, de todos os tipos de cabelo. As brasileiras que participaram de uma pesquisa com Elseve Collagen Lifter confirmaram: 98% sentiram que os cabelos ficaram imediatamente mais encorpados, enquanto 99% atestaram que o resultado tem aspecto leve e saudável. Além disso, 96% declararam que os benefícios são maiores do que os alcançados com a rotina capilar atual.

“O desenvolvimento de um produto é feito em diversas etapas e com expertise científica compartilhada entre vários laboratórios ao redor do mundo”, detalha Juliana Farias, diretora de pesquisa & inovação do Grupo L’Oréal no Brasil. “Aqui, no Brasil, tivemos um olhar muito atento especialmente para a fragrância da nova linha, dado que esse é um fator de compra decisivo para o consumidor brasileiro.”