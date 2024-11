A Terra toda já foi uma bola de neve? Essa rocha indica que sim

A “Terra bola de neve” é uma hipótese científica. Ele defende que a superfície do nosso planeta já foi tão fria que não havia água líquida exposta à atmosfera. A Terra inteira estava coberta de gelo há milhões de anos. Se houvesse seres intergalácticos gigantes e brincalhões, o planeta poderia ter sido jogado de um lado para o outro numa guerra de bolas de neve.

Agora, geólogos encontraram evidências importantes de que a Terra realmente já foi uma bola de neve, com geleiras cobrindo a superfície até a linha do Equador. Isso teria acontecido entre 720 e 635 milhões de anos atrás, por motivos que a ciência ainda não entende. De alguma forma, as temperaturas caíram a ponto de formar crostas de gelo de vários quilômetros de grossura.

Esse estudo apresenta as primeiras evidências de que a bola de neve teria chegado até a linha do Equador. A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Colorado Boulder, e publicada no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Geleiras em qualquer canto

As evidências dos invernos mais gelados da Terra estão nas rochas das Montanhas Rochosas, cordilheira que passa pelo estado norte-americano de Colorado. Os especialistas chamaram essas pedras de “tavakaiv”, um tipo de arenito encontrado na região.

Na época, a área que hoje fica nos Estados Unidos estava bem mais ao sul, perto da linha do Equador. Se uma geleira se formou na região que recebe mais radiação do Sol, pode ter se formado em qualquer canto – até na Terra toda.

Usando lasers para separar os átomos das rochas e analisá-la de perto, os pesquisadores descobriram que essas pedras foram jogadas para baixo da Terra, forçadas a sair da superfície, entre 690 e 660 milhões de anos atrás – bem na época da “Terra bola de neve”. A hipótese principal do estudo é que isso aconteceu por causa do peso massivo das geleiras em cima das rochas.

Essas rochas já foram só areia, milhões de anos atrás. O que as transformou em arenito provavelmente foi a pressão das geleiras por cima. Essa é a primeira evidência do tipo encontrada, e os pesquisadores acreditam que possa haver mais espaços na América do Norte com rochas similares.

Os primeiros organismos multicelulares da Terra podem ter aparecido nos oceanos depois do derretimento dessas geleiras. Entender se o planeta realmente já foi uma bola de neve é importante para entender a evolução das espécies.

