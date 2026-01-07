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Ciência

Ácaro que parasita aranhas é descoberto no Brasil pela primeira vez

Novo ácaro parasita encontrado no Brasil forma “colares” em aranhas para suga líquido de seus corpos

Por Ana Clara Caielli Barreiro 7 jan 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia dos ácaros formam um "colar de pérolas" em uma aranha da família Sparassidae.
 (Ricardo Bassini-Silva/Reprodução)
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Ácaro que parasita aranhas é descoberto no Brasil pela primeira vez Priorizar nos meus resultados Google

A mais nova descoberta do Instituto Butantan aconteceu por um motivo um tanto peculiar: uma aranha usando um colar de pérolas! Não, você não leu errado.

O animal havia sido coletado em Pinheiral, no Rio de Janeiro, e permaneceu armazenado por anos. Quando os pesquisadores do Butantan voltaram a analisá-lo, perceberam que a aranha parecia usar um colar de pérolas, que, na verdade, era formado por pequenas larvas de um ácaro parasita.

Ele foi nomeado Araneothrombium brasiliensis, e é o primeiro ácaro parasita dessa família encontrado no país. Antes disso, o gênero era conhecido apenas em espécies da Costa Rica. Sua presença no Brasil é uma descoberta e tanto para os cientistas, já que pode indicar a existência de ácaros parasitas espalhados por outros países neotropicais.

As larvas têm cerca de meio milímetro e foram encontradas parasitando três famílias de aranhas jovens, que são mais vulneráveis e medem apenas alguns milímetros.

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As larvas se aproveitam dos jovens aracnídeos e se instalam no pedicelo, estrutura que conecta o cefalotórax (parte do corpo com a cabeça e o tórax juntos) ao abdômen da aranha. Usando o vocabulário das ruas, seria o “pescoço” do animal.

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Ali, os ácaros sugam a linfa, um líquido claro que circula pelo corpo das aranhas. E eles não comem pouco. As larvas encontradas estavam ingurgitadas, ou seja, visivelmente inchadas por terem se alimentado bastante.

Até o momento, os pesquisadores ainda não conhecem o Araneothrombium brasiliensis em sua fase adulta, apenas na forma larval. Como explica Ricardo Bassini-Silva, um dos responsáveis pela descoberta, isso não é incomum:

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“Conhecemos muitas espécies parasitas apenas na fase larval, uma vez que, na vida adulta, tornam-se predadoras de vida livre, vivendo no solo e alimentando-se de pequenos insetos e até mesmo de outros ácaros, o que as torna muito difíceis de encontrar”

Muitos aspectos sobre os ácaros parasitas ainda são um mistério, mas Bassini-Silva acredita que o Brasil tem grande potencial para revelar novas espécies desse tipo. Afinal, essa descoberta marca o segundo ácaro parasita registrado no país.

O primeiro, Charletonia rocciai, foi encontrado em 1979 em Jaú, no interior de São Paulo, em condições parecidas com as do Araneothrombium brasiliensis, próximo a cavernas e grutas. 

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Apesar de pertencerem a famílias diferentes, sabe-se que o Charletonia rocciai parasita pelo menos duas ordens de insetos, o que levanta a possibilidade de que a nova espécie também possa parasitar outros tipos de artrópodes. Será que vêm por aí mais ácaros parasitas escondidos pelo Brasil?

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