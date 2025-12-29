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Ciência

“Agricultura consome 70% da água doce.” Não é bem assim…

Esse número vive sendo citado por aí. Mas, como um novo estudo revela, não tem base concreta - nem critério ou fonte definida

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 dez 2025, 12h00
Imagem de uma lavoura sendo irrigada por jatos d'água.
 (Smith Collection/Gado/Getty Images)
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“Agricultura consome 70% da água doce.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
40% de toda a produção de alimentos depende de sistemas de irrigação, que já são responsáveis por 70% do consumo mundial de água doce. No futuro, isso será um problema, pois a universalização do saneamento básico (que 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm) vai aumentar o consumo de água – que fará falta na agricultura.

Qual é a verdade:
Esses números não têm base concreta nem fonte definida. Simplesmente foram sendo repetidos ao longo do tempo, até que passaram a ser considerados verídicos. Foi o que mostrou um artigo (1) escrito por cientistas ingleses, que analisaram 3.693 documentos (livros, artigos, estudos) publicados entre 1966 e 2024, em que esses percentuais são citados – e não identificaram a origem ou os critérios usados para calculá-los.

Fonte 1. “Widely cited global irrigation statistics lack empirical support”.

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AGRICULTURA
Aquecimento global
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