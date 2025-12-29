“Agricultura consome 70% da água doce.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

40% de toda a produção de alimentos depende de sistemas de irrigação, que já são responsáveis por 70% do consumo mundial de água doce. No futuro, isso será um problema, pois a universalização do saneamento básico (que 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm) vai aumentar o consumo de água – que fará falta na agricultura.

Qual é a verdade:

Esses números não têm base concreta nem fonte definida. Simplesmente foram sendo repetidos ao longo do tempo, até que passaram a ser considerados verídicos. Foi o que mostrou um artigo (1) escrito por cientistas ingleses, que analisaram 3.693 documentos (livros, artigos, estudos) publicados entre 1966 e 2024, em que esses percentuais são citados – e não identificaram a origem ou os critérios usados para calculá-los.

Fonte 1. “Widely cited global irrigation statistics lack empirical support”.