Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Arenques sofrem perda de memória coletiva e erram local de desova em 800 km

Peixes mais velhos, responsáveis por ensinar a rota às crias, são preferência dos pescadores. Sem a sabedoria desses anciãos, cardumes jovens se confundem.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 Maio 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de um cardume de arenques.
 (kuroshio/Biodiversity4all/Reprodução)
Continua após publicidade
Arenques sofrem perda de memória coletiva e erram local de desova em 800 km Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto de Pesquisas Marinhas da Noruega, em parceria com outras instituições acadêmicas, detectou uma alteração de 800 km no local de desova típico de uma variedade de arenque que se reproduz na primavera do Hemisfério Norte, conhecida pela sigla NSS (de spring-spawning herring, que significa, ao pé da letra, “arenque que desova na primavera”).

Todos os anos, esses peixes nadam cerca de 1,3 mil km a partir de seu habitat rotineiro, nas redondezas do Círculo Polar Ártico, para pôr seus ovos no litoral do condado norueguês de Møre, onde o clima primaveril ameno é muito mais propício à sobrevivência dos filhotes. 

Nos países escandinavos, que apreciam muito o bichinho na culinária, os pescadores são orientados a capturar apenas arenques mais velhos, para que os jovens tenham tempo de crescer e se reproduzir. O objetivo é manter a população da espécie estável, sem risco de extinção pela exploração desenfreada.

O problema é que arenques têm uma tradição cultural particular: os peixes mais velhos precisam mostrar as rotas migratórias para os filhotes. Esse é um dado transmitido por aprendizado, que não depende de predisposição genética. Ou seja: se os anciões viram almoço, a juventude perde o rumo. E esse fenômeno pode causar disrupções perigosas nas cadeias alimentares da região.

Siga
Continua após a publicidade

Houve um declínio de 68% na biomassa de peixes mais velhos: de aproximadamente 4,0 milhões de toneladas em 2019 para 1,3 milhão de toneladas em 2023. Os arenques recém-nascidos mudaram de rota pela primeira vez em 2016, trocando More por Lofoten, 800 km ao norte. Esse caminho alternativo se tornou cada vez mais proeminente a partir de 2021, e hoje é a escolha majoritária dos peixes.

Continua após a publicidade

O estudo usou dados colhidos entre 1995 e 2024 das indústrias pesqueiras da Noruega, Islândia e Ilhas Faroe, que dão um retrato minucioso de cerca de 80% do total de arenque pescado legalmente nas últimas três décadas (a captura dessa espécie com finalidade comercial é reportada ao Conselho Internacional de Exploração dos Mares).

Os pesquisadores também usaram dados de 202 mil arenques equipados com tags de rastreamento via transponder e de levantamentos dos cardumes realizados com sonares.

Continua após a publicidade

Agora que o padrão migratório mudou de vez, é pouco provável que seja possível revertê-lo para a situação original, pré-2021: a nova geração de arenques ensinará seus próprios filhotes que Lofoten é o destino certo. Os pesquisadores ainda não conseguem prever quais serão as consequências exatas desse fenômeno, mas é evidente que ele afetará tanto as cadeias alimentares como a atividade econômica no litoral norueguês.

 

 

Publicidade
TAGS:
Biologia
ecologia
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).