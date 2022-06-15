Argentina libera plantio de trigo transgênico

O governo autorizou o plantio de sementes do trigo HB4, que foi desenvolvido pela empresa argentina Bioceres Crop Solutions ao longo dos últimos 15 anos. Ele recebeu um gene chamado hahb-4, que é originário dos girassóis (e já havia sido inserido pela empresa em cultivos experimentais da Arabidopsis thaliana, uma planta da família da mostarda).

Esse gene aumenta ou reduz a atividade de vários outros. Como resultado, o vegetal se torna mais resistente à seca – e, segundo a Bioceres, alcança até 20% a mais de produtividade por hectare plantado. Agora, o HB4 pode ser cultivado em escala comercial na Argentina.

Mas sua liberação também tem gerado receio entre os produtores portenhos. Eles temem perder exportações, já que o HB4 ainda não foi aprovado pela maioria dos países.

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O Brasil, maior comprador do trigo argentino, é uma exceção: em 2021, o HB4 foi considerado seguro pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), órgão do governo brasileiro que avalia organismos geneticamente modificados.

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Deve faltar trigo no mundo nos próximos meses: a Ucrânia, um dos maiores produtores globais, vem tendo problemas devido à guerra com a Rússia.

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