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Ciência

Astrônomo encontra Via Láctea em representação da deusa egípcia do céu, Nut

Urna funerária de Nesitaudjatakhet, uma cantora, contém faixa de estrelas que parece remeter ao desenho da nossa galáxia no céu.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
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 (Mykola Tarasenko; Odessa Archaeological Museum, NASU/Reprodução)
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Astrônomo encontra Via Láctea em representação da deusa egípcia do céu, Nut Priorizar nos meus resultados Google

Um professor da astronomia na Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, analisou de 125 imagens da deusa egípcia Nut encontradas em 555 sarcófagos e outras apetrechos funerários com no mínimo 3 mil anos de idade — e descobriu ilustrações em que a diva aparece envolta em uma faixa de estrelas similar à Via Láctea.

Nut personificava o céu, um papel equivalente ao que Urano exerceu na mitologia grega. Ela tinha um irmão, Geb, que é a encarnação da Terra. Sua função era protegê-lo: Nut frequentemente é ilustrada com as duas mãos para o alto, sustestando o firmamento acima da cabeça de seu caçula. A dita-cuja também era a responsável por engolir o Sol, que é o deus Rá, todos os dias — e então, ao amanhecer, devolvê-lo à luz.

Em um artigo publicado no periódico especializado Journal of Astronomical History and Heritage, Or Graur, autor do estudo, descreve o revestimento externo da urna funerária que abrigou o corpo de uma cantora chamada Nesitaudjatakhet. É a ilustração que você vê no comecinho deste texto: a deusa Nut aparece com os braços erguidos, contornada por uma fita preta adornada por estrelas. 

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Em declaração à imprensa, Graur explicou: “Acredito que a curva ondulada representa a Via Láctea e poderia ser uma representação da Grande Fenda — a faixa escura de poeira que corta a faixa brilhante de luz difusa da Via Láctea. A comparação desta representação com uma fotografia da Via Láctea demonstra a semelhança gritante.”

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(Abaixo, uma foto da Via Láctea, para fins de comparação. Note que a faixa central é mais escura que as bordas.)

Encontrada segunda estrela mais antiga da Via Láctea (até agora)
(ESO/Y. Beletsky/Wikimedia Commons)
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Ele acrescentou: “Curvas onduladas semelhantes aparecem em quatro tumbas no Vale dos Reis. Na tumba de Ramsés VI, por exemplo, o teto da câmara funerária é dividido entre o Livro do Dia e o Livro da Noite. Ambos incluem figuras arqueadas de Nut dispostas lado a lado e separadas por curvas onduladas espessas e douradas que partem da base da cabeça de Nut e percorrem suas costas.”

Vale sempre lembrar o leitor que essa é a Via Láctea vista de dentro. O planeta Terra está localizado na parte mais externa do disco, que observamos de lado — daí a galáxia assumir a aparência de uma faixa. Se pudéssemos sair da Via Láctea, seria possível vê-la como o grande LP que é.

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Astronomia
Egito
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