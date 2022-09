Cães sabem se uma pessoa está estressada pelo cheiro

Treo compareceu a um laboratório da Queen’s University Belfast, na Irlanda do Norte, até decorar o caminho e ir por conta própria. Ele é um Cocker Spaniel de dois anos, e participou de um estudo inédito com outros três cachorros e 36 voluntários humanos.

As pesquisadoras de Belfast queriam descobrir se os cães podem diferenciar o cheiro de pessoas estressadas e relaxadas. Ao final, eles identificaram as amostras com o odor das pessoas estressadas com uma precisão de 94%.

Os resultados aumentam a compreensão de cientistas sobre as relações entre humanos e cães e podem ser úteis no treinamento de cães de serviço e terapia. O estudo foi publicado nesta quarta (28) na revista Plos One.

Como foram os testes

As pesquisadoras coletaram amostras do suor e da respiração dos voluntários, antes e depois de uma situação estressante. Para isso, as pessoas passaram uma gaze em suas testas e pescoço; depois, levaram o tecido próximo ao nariz da pessoa, e pediram que ela expirasse algumas vezes. A equipe colocou as amostras em frascos de vidro selados.

Para induzir estresse nos participantes, as cientistas pediram que eles fizessem um exercício de matemática em público. A tarefa era subtrair 17 de 9.000, subtrair 17 do resultado e continuar assim, sucessivamente, por três minutos. Quem errasse, era interrompido – e tinha de fazer a conta de novo.

Continua após a publicidade

A equipe confirmou o estresse dos participantes a partir de relatos deles próprios e de medidas da pressão arterial e da frequência cardíaca – que aumentavam quando as pessoas se irritavam com a situação.

As cientistas apresentaram as amostras coletadas após a tarefa – com o cheiro de cada pessoa estressada – aos cachorros. Eles haviam sido treinados para reconhecer esse odor, diferenciando amostras de estresse e amostras em branco (pedaços de gaze limpa). Quando acertavam, ganhavam um prêmio.

No teste para valer, a equipe apresentou três amostras aos cães: uma em branco, uma com o cheiro de cada pessoa estressada e outra coletada antes do exercício de matemática – com o que seria o cheiro normal dos voluntários.

Os cães identificaram corretamente a amostra de estresse em 675 dos 720 testes – uma precisão de 94%. Segundo Clara Wilson, que liderou o estudo, as descobertas mostram que nós produzimos cheiros diferentes quando estamos estressados e, assim, os cães não precisam de sinais visuais ou de áudio para captar essa condição humana.

“Este é o primeiro estudo desse tipo e fornece evidências de que os cães podem sentir o cheiro do estresse apenas pela respiração e pelo suor, o que pode ser útil ao treinar cães de serviço e terapia”, ela afirma em comunicado.

“Isso também ajuda a lançar luz sobre o relacionamento entre humanos e cães, e aumenta nossa compreensão de como os cães podem interpretar e interagir com os estados psicológicos humanos”.

Em seguida, a cientista quer testar se os cães podem identificar outros de nossos estados emocionais com o focinho – incluindo estados positivos, como a alegria.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram