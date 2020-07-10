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Ciência

Uma vida de cão: a fórmula definitiva para calcular a idade de seu cachorro

Não basta multiplicar por 7 pra saber quão velho é seu cão em anos humanos. Analisando o envelhecimento de labradores, cientistas criaram uma fórmula diferente – e mais precisa.

Por SUPER 10 jul 2020, 08h54 | Atualizado em 28 jul 2020, 11h11
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 (RuthBlack/Superinteressante)
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Uma vida de cão: a fórmula definitiva para calcular a idade de seu cachorro Priorizar nos meus resultados Google

Já ouviu aquela história de que basta multiplicar o número de anos que seu cachorro viveu por sete para descobrir quão velho ele é em “termos humanos”? Pois bem, é balela.

Tudo porque essa tal “regra dos 7 anos” é baseada em relações de proporção, e considera o fato de que um cão de porte médio saudável vive, em média, um sétimo do tempo de vida de seu dono.

Então, enquanto um ser humano saudável costuma chegar aos 80 anos, um dog qualquer nas mesmas condições chega facilmente aos 12.

Fazer isso, aliás, é superestimar a própria expectativa de vida humana. Enquanto muitos cães chegam aos 15 anos, por exemplo, pouquíssimas pessoas chegam a suposta “idade humana” correspondente – 105 anos.

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O problema é que, assim como as pessoas têm fisiologias diferentes, nem todo cão é de porte médio. E, portanto, envelhecem de forma diferente uns dos outros, dependendo da raça.

Uma maneira mais precisa, então, é encontrar padrões de envelhecimento que valham para os Canis familiaris de forma geral. Como você, leitor da SUPER, já viu por aqui, certos pesquisadores defendem que se crie “faixas” de idade, que definam estágios da vida canina.

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Entre 0 e 6 meses humanos, por exemplo, são filhotes. A fase adulta se estende de 9 meses a 6,5 anos. O cão que vive acima dos 13 é encaixado na categoria “geriátrica”, superando sua expectativa de vida.

Essa relação, no entanto, só oferece uma relação aproximada. Faltava uma fórmula simples e prática de encontrar o tempo de vida em anos humanos. Agora, estudo analisou como labradores envelhecem e criou um método diferente – para a alegria dos pais de pet.

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A equação que os pesquisadores encontraram é a seguinte: “idade humana = 16 ln(idade do cão) + 31”. A expressão “ln” indica o logaritmo da idade do bicho – uma operação que você pode deixar sua calculadora científica fazer por você.

Um pet de 4 anos, nessa lógica, tem 53 em anos humanos. Como eles crescem rápido!

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