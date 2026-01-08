Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Capivaras possuem ‘interruptor’ molecular que controla a digestão de carboidratos

O intestino da capivara esconde uma enzima capaz de pausar e retomar a digestão – um mecanismo inédito até então.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 8 jan 2026, 17h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia de uma capivara.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Capivaras possuem ‘interruptor’ molecular que controla a digestão de carboidratos Priorizar nos meus resultados Google

Além de fofas, as capivaras têm um microbiota intestinal curiosa. Por serem herbívoras, elas contam com a ajuda de bactérias e outros microrganismos no intestino para obter energia a partir de vegetais. Pesquisadores do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) vêm estudando esses bichos há alguns anos – e recentemente identificaram uma enzima que funciona como um “interruptor molecular”, capaz de “ligar” e “desligar” sua própria atividade.

As enzimas são catalisadores biológicos que aceleram as reações químicas em organismos vivos. O artigo publicado no periódico Nature Communications no último dia 5 revela um mecanismo de ação novo, que abre caminho para avanços científicos em áreas como biotecnologia e saúde.

A microbiota intestinal é o conjunto de microrganismos que habitam o intestino dos seres vivos. Ali, a enzima CapGH2g, como foi chamada, é capaz de controlar a digestão de carboidratos. Isso acontece porque ela se ajusta às condições químicas do ambiente. 

Siga

Em situações de estresse oxidativo – ou seja, quando há muitos radicais livres no organismo, que danificam as células –, a enzima CapGH2g desorganiza sua própria estrutura e interrompe a atividade digestiva. Depois, quando o corpo deu conta de neutralizar esses radicais, a enzima volta à forma original e retoma a digestão dos carboidratos.

Para que a mudança de estrutura ocorra,  uma ligação química temporária se forma dentro da CapGH2g. De maneira reversível, a enzima passa de um estado ativo para um inativo, controlando a atividade da microbiota intestinal das capivaras. É como se a enzima tivesse um sensor que responde ao ambiente – imagine um interruptor que acende ou apaga as luzes quando você entra e sai de casa.

Continua após a publicidade

A descoberta possibilita o desenvolvimento de moléculas com atividades que respondem ao ambiente, que podem ser aplicadas em biorrefinarias, prebióticos, biossensores e outras áreas de tecnologia, saúde e meio ambiente.

“Em biorrefinarias, a CapGH2b pode ajudar a converter de carboidratos complexos de plantas em açúcares menores. Esse é um passo essencial para o aproveitamento da biomassa vegetal”, diz Marcele Martins, bióloga e principal autora do artigo.

Continua após a publicidade

“Já na produção de prebióticos, a enzima pode ser utilizada para obtenção de oligossacarídeos ricos em manose, associados à promoção da saúde intestinal. O mecanismo identificado nas capivaras permite que a enzima tolere condições oxidantes que normalmente levariam à desestruturação e inativação de outras enzimas.”, explica a pesquisadora.

Para conhecer os detalhes da estrutura da enzima, os pesquisadores usaram a linha Manacá do acelerador de partículas Sirius, o maior do Brasil. Grosso modo, essa linha do acelerador funciona como um super microscópio, que permite olhar as macromoléculas de perto.

Agora, a pesquisa segue a todo vapor para entender como explorar o CapGH2b e identificar novas enzimas com funcionamento semelhante.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
capivara
DESCOBERTA CIENTÍFICA
digestão
Enzimas
intestino
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).