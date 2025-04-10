Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cientistas apontam moscas como uma das principais espécies migratórias

Não é só pelo rolê: a viagem desses insetos têm uma função importante para ecossistemas.

Por Manuela Mourão 10 abr 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de uma mosca em uma folha.
 (Alexandre Daoust/Unsplash)
Continua após publicidade
Cientistas apontam moscas como uma das principais espécies migratórias Priorizar nos meus resultados Google

Pássaros, baleias, gnus e borboletas estão entre os animais migratórios mais conhecidos do mundo. Mas talvez você não saiba que as moscas também fazem parte desse grupo, representando 90% de todos os insetos que migram pelo Chipre e pelos Pirineus, na fronteira entre a França e a Espanha. Um grupo de pesquisadores publicou um novo estudo na Biological Reviews, analisando a importância da rota migratória desses animais para o ecossistema. 

As moscas migratórias desempenham um papel essencial nos ecossistemas e, surpreendentemente, estão entre os migrantes mais diversos do planeta. São principalmente as fêmeas que migram, aproveitando as mudanças sazonais na oferta de alimentos para se reproduzirem. 

Esses insetos já foram vistos atravessando vales nos Himalaias, sobrevoando o oceano a bordo de navios no Golfo do México e em grandes enxames pela Europa Ocidental. Em uma cena impressionante observada nas Maldivas, pequenas mosquinhas

Continua após a publicidade

Forcipomyia foram flagradas usando pelos das patas para se fixar nas asas de libélulas e cruzar o Oceano Índico por meio das “caronas aladas”. 

Siga

Mais de 60% das espécies migratórias de moscas, como os sirfídeos, atuam como polinizadoras. Sem elas, a produção de alimentos sofreria um impacto direto — mostrando que esses insetos, muitas vezes ignorados, são cruciais para a natureza e humanidade.

Continua após a publicidade

Os autores voltaram ao início da história humana para entender desde quando essas migrações ocorrem. E acharam respostas até em textos bíblicos: no livro do Êxodo, quando o faraó do Egito não deixou o povo de Moisés partir, Deus enviou uma praga de moscas. Então, Deus removeu as moscas da terra até que “não restasse uma mosca sequer”, explica Will Hawkes, um dos autores do estudo e pesquisador de migração de insetos da Faculdade de Ciências da Vida e do Meio Ambiente, na Universidade de Exeter.

“Esta última citação bíblica é fundamental”,

Continua após a publicidade

escreve para o The Conversation. Isso porque o Egito faz parte da rota de migração das moscas daquela região. Logo, o aparecimento de uma grande quantidade de insetos seguida de uma desaparição súbita pode ter sido significativa o suficiente para ser interpretada como intervenção divina.

Trazendo a pesquisa para o presente, Hawkes e sua equipe montaram câmeras para monitorar os padrões e eventos de migração das moscas. “As câmeras que usamos registraram quase 6.000 moscas por metro por minuto”, escreve o autor. “Ser atingido por uma mosca viajando a mais de 40 km/h (com a ajuda do vento) dói o suficiente para fazer você querer abrigo rapidamente.”

Continua após a publicidade

De acordo com os autores, as moscas teriam viajado pelo menos 100 km em mar aberto, cruzando do Oriente Médio até a Ilha de Chipre, em sua rota primaveril em direção ao norte europeu. Durante a migração, as moscas ajudam na polinização, promovendo a diversidade genética das plantas e contribuindo para sua adaptação às mudanças climáticas. Além disso, cerca de 34% das espécies migratórias atuam como decompositoras, evitando o acúmulo de matéria orgânica.

Moscas migratórias têm um impacto amplamente positivo no planeta. Elas são os principais insetos responsáveis pelo transporte de nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, como fósforo e nitrogênio, contribuindo também para a saúde do solo quando morrem. Além disso, servem de alimento para aves migratórias durante suas rotas. 

Continua após a publicidade

“Estamos apenas começando a perceber a importância das moscas”, escreve Will Hawkes. Tomara que não seja tarde demais para protegê-las.”

Os autores ressaltam que nem todos os efeitos são benéficos: cerca de 18% das espécies se tornaram pragas agrícolas ao se beneficiarem de monoculturas, e 16% são vetores de doenças, como os mosquitos transmissores da malária.

Publicidade
TAGS:
ECOSSISTEMA
migração
MOSCA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).