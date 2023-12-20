Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Ciência

Cientistas combinam, pela 1ª vez, inteligência artificial e minicérebros

Um algoritmo capaz de usar neurônios humanos como complemento aos chips de silício obteve 78% de sucesso em um teste de reconhecimento da fala humana.

Por Caio César Pereira 20 dez 2023, 20h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Conceito digital de inteligência artificial
 (Imagem: Vertigo3d / Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas combinam, pela 1ª vez, inteligência artificial e minicérebros Priorizar nos meus resultados Google

Em mais um episódio do noticiário de tecnologia saído diretamente de um filme de ficção científica, um grupo de pesquisadores usou um pequeno bolo de neurônios humanos cultivados em laboratório (o que se chama informalmente de “minicérebro”) para auxiliar o processamento de um computador que estava rodando uma inteligência artificial. E deu certo. 

Essa façanha cyberpunk, relatada no periódico especializado Nature Electronics, é fruto do trabalho de pesquisadores de três universidades americanas: a Universidade de Indiana, a Universidade de Cincinnati e a Universidade da Flórida.  

O que são os minicerebros

Aglomerados de neurônios criados em laboratório não são exatamente algo novo pesquisas com esse modelos são realizadas desde 2013. Chamadas corretamente de organoides cerebrais, essas traquitanas são bons atalhos para compreender o cérebro humano, porque é possível submetê-las a todo tipo de experimento sem as restrições éticas de abrir a cabeça de alguém. 

Siga
Continua após a publicidade

Os organoides são criados utilizando células-tronco, aquelas presentes nos momentos iniciais de formação do embrião, que tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Os cientistas pegam células adultas e as revertem até o ponto de se tornarem células-tronco novamente. Depois, eles expõem essas células a proteínas que servem de gatilho bioquímico para que elas se transformem em células cerebrais.

É claro que os minicérebros não possuem a mesma capacidade de processamento que os cérebros naturais. Afinal, eles têm uma fração de seu tamanho: meio centímetro, aproximadamente. Qualquer estrutura maior precisaria de um sistema de irrigação sanguínea para se nutrir. Mas tudo bem: à medida que vão crescendo no laboratório, esses organoides vão desenvolvendo algumas características e funções similares a de um cérebro humano. O que já é de arrepiar. 

Continua após a publicidade

Como a pesquisa foi feita

Continua após a publicidade

Existe um jeito de rodar uma inteligência artificial em um computador, a computação de reservatório, que depende de algo chamado rede neural para servir como o tal reservatório de informação. Muitos outros frameworks de inteligência artificial também usam redes neurais que são softwares desenhos para processar informação de maneira inspirada no cérebro humano.

A sacada do estudo foi pular a parte do “inspirado” e usar um cérebro humano de verdade.

Continua após a publicidade

Utilizando eletrodos parecidos com aqueles que são aderidos às nossas cabeças em um eletroencefalograma , os minicérebros foram conectados ao computador. Cérebros são máquinas eletroquímicas; a duração e a localização dos pulsos elétricos que os alcançam são interpretados como informação pelos neurônios.

Simples – Inteligência artificial

Compre agora: Amazon - R$ 66,09
Continua após a publicidade

“Basicamente, podemos codificar a informação — algo como uma imagem ou informação de áudio — no padrão temporal-espacial da estimulação elétrica”, disse à Live Science, Feng Guo, um dos autores do estudo e professor associado de engenharia de sistemas inteligentes na Universidade de Indiana.

Para testar o funcionamento dessa simbiose tecnológica, eles testaram a capacidade do software de resolver uma equação matemática e a de reconhecer um idioma. Os resultados mostraram que os modelos tradicionais de aprendizagem de máquina ainda levam vantagem na questão de resolução de problemas matemáticos. Mas o experimento ciborgue obteve uma precisão de até 78% no teste de reconhecer sons e vogais do japonês.

Apesar de ser um pequeno passo (e é bom mesmo ir com calma, porque as implicações éticas desse estudo são imensas), a criação de biocomputadores como esse tem o potencial de revolucionar os estudos relacionados ao funcionamento do cérebro humano, bem como o tratamento de doenças como o Alzheimer. Máquinas híbridas podem representar também uma vantagem no campo energético, já que o nosso cérebro consome muito menos calorias do que os servidores do Vale do Silício. 

Publicidade
TAGS:
Amazon
cérebro
COMPUTAÇÃO
Inteligência artificial
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).