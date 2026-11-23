Cientistas criam biocomputador feito de bactérias
Micróbios atuam como se fossem transistores – e conseguem fazer operações simples.
Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) criaram versões geneticamente modificadas (1) da bactéria Pantoea agglomerans (que normalmente vive em plantas e frutas) capazes de funcionar como componentes eletrônicos: elas reproduzem o comportamento dos transistores negativos (N) e positivos (P), que são os elementos mais básicos de qualquer circuito e também estão presentes em chips.
Em seguida, os cientistas usaram essas bactérias para montar um biocomputador rudimentar, apto a realizar operações lógicas simples: os micróbios fazem isso “ligando” e “desligando”, ou seja, controlando a passagem de corrente elétrica. As bactérias foram cultivadas em placas contendo ágar, um carboidrato, ao longo de uma semana.
Elas se multiplicaram e formaram colônias – que, então, foram posicionadas a 5 milímetros de distância umas das outras, para que conseguissem trocar sinais elétricos. Não é a primeira vez que cientistas usam bactérias para computar dados, mas a nova experiência alcançou uma escala inédita: os pesquisadores do MIT conseguiram montar um circuito conectando 24 colônias.
Fonte 1. “Living circuit boards built by printing bacterial transistors”.