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Introdução Pesquisadores do MIT criaram bactérias geneticamente modificadas que funcionam como transistores, os blocos fundamentais de circuitos eletrônicos. Essas “bactérias-transistor” foram usadas para construir um biocomputador rudimentar, capaz de realizar operações lógicas simples, em uma escala inédita ao conectar 24 colônias. Uma nova fronteira para a computação biológica.

Principais Tópicos





Bactérias modificadas atuam como transistores Criação de um biocomputador rudimentar Micróbios controlam passagem de corrente elétrica Conectaram 24 colônias em um circuito Escala inédita para a computação bacteriana

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Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) criaram versões geneticamente modificadas (1) da bactéria Pantoea agglomerans (que normalmente vive em plantas e frutas) capazes de funcionar como componentes eletrônicos: elas reproduzem o comportamento dos transistores negativos (N) e positivos (P), que são os elementos mais básicos de qualquer circuito e também estão presentes em chips.

Em seguida, os cientistas usaram essas bactérias para montar um biocomputador rudimentar, apto a realizar operações lógicas simples: os micróbios fazem isso “ligando” e “desligando”, ou seja, controlando a passagem de corrente elétrica. As bactérias foram cultivadas em placas contendo ágar, um carboidrato, ao longo de uma semana.

Elas se multiplicaram e formaram colônias – que, então, foram posicionadas a 5 milímetros de distância umas das outras, para que conseguissem trocar sinais elétricos. Não é a primeira vez que cientistas usam bactérias para computar dados, mas a nova experiência alcançou uma escala inédita: os pesquisadores do MIT conseguiram montar um circuito conectando 24 colônias.

Fonte 1. “Living circuit boards built by printing bacterial transistors”.