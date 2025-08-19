Cientistas descobrem baleia pré-histórica do tamanho de um humano

Muito antes das águas do hemisfério sul serem dominadas por enormes baleias-azuis e jubartes, uma criatura bem menor, um pouco maior do que um ser humano, patrulhava os mares australianos. Essa espécie recém-identificada, dentuça e zoiuda, revela uma etapa surpreendente da história evolutiva dos mamíferos marinhos.

Batizada de Janjucetus dullardi, a pequena baleia viveu há cerca de 26 milhões de anos, no sul da Austrália. O fóssil, um crânio parcial contendo dentes e ossos do ouvido, foi descrito esta semana na revista científica Zoological Journal of the Linnean Society.

“É essencialmente uma baleia em miniatura, com grandes olhos e uma boca cheia de dentes cortantes”, explicou Ruairidh Duncan, paleontólogo do Museums Victoria Research Institute, em um comunicado. “Imagine uma versão tubarão de uma baleia-de-barbas — pequena, aparentemente fofa, mas nada inofensiva.”

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As baleias-de-barbas, como a jubarte e a baleia-azul, filtram toneladas de krill e plâncton com suas barbas. Ao contrário delas, a J. dullardi pertencia a uma linhagem já extinta, os mammalodontídeos, que ainda possuíam dentes. Essa diferença coloca a nova espécie como um “parente distante” das gigantes atuais, um ramo lateral da árvore evolutiva.

Os ossos do ouvido, excepcionalmente preservados, oferecem pistas de como esses animais percebiam sons e navegavam pelo oceano. Segundo os pesquisadores, o indivíduo encontrado tinha cerca de dois metros de comprimento, provavelmente um jovem. Já os adultos dificilmente passariam dos quatro metros – ainda assim, muito menores que os parentes que dominariam os mares milhões de anos depois.

“Esse fóssil abre uma janela para entender como as primeiras baleias se adaptaram ao ambiente marinho”, disse Erich Fitzgerald, também paleontólogo do Museums Victoria, no mesmo comunicado. “A região já foi um berço de algumas das formas mais incomuns de baleias da história, e estamos apenas começando a revelar suas histórias.”

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Para os pesquisadores, a descoberta sugere que antes da chamada “explosão de gigantismo” que ocorreu há cerca de 5,3 milhões de anos, os oceanos australianos foram palco de uma diversidade impressionante de pequenas baleias predatórias.

Ainda não se sabe por que algumas linhagens desapareceram enquanto outras cresceram até se tornar os maiores animais que já existiram na Terra – mas a Janjucetus dullardi pode ajudar a encontrar a resposta.

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