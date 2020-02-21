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Ciência

Cientistas descobrem barata intacta de 99 milhões de anos

E o inseto também é o animal habitante de cavernas mais antigo já encontrado.

Por Bruno Carbinatto 21 fev 2020, 17h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
SI_Barata_Cretaceous
 (Peter Vršanský / Sendi/Divulgação)
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Cientistas descobrem barata intacta de 99 milhões de anos Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de não sobreviverem a desastres nucleares, como diz a lenda, baratas são mesmo resistentes. Uma equipe de cientistas encontrou uma barata praticamente intacta preservada em âmbar, datando de 99 milhões de anos atrás. O inseto se tornou o animal mais antigo já encontrado numa caverna – todos os outros espécimes são da era Cenozóica, de 65 milhões de anos para cá, quando os dinossauros já haviam sido extintos. 

O fóssil foi encontrado no vale Hukawng, em Mianmar, e técnicas de datação nas rochas ao seu redor forneceram sua idade. Ela viveu no Cretáceo, quando os últimos dinossauros ainda andavam por aqui.  O estudo descrevendo a descoberta pode ser acessado aqui.

Várias características da barata (que está surpreendentemente conservada, como você pode ver na imagem) indicam que ela era um animal que habitava cavernas. O primeiro é sua cor pálida, indicando a perda de pigmentos; o segundo é que suas asas e olhos são menores do que de baratas normais, enquanto as antes são maiores – presumidamente para ajudar na locomoção no escuro. Isso faz dela o animal que habita cavernas mais antigo já encontrado. 

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A família da barata, no sentido filológico do temo, se chama Nocticolidae e compreende diversas espécies que ainda existem e são conhecidas por habitar cavernas. Os representantes atuais dessa família de baratas diferem bastante do fóssil possivelmente porque, depois do supercontinente Gondwana se separar, há mais ou menos 180 milhões de anos, diferentes espécies se isolaram e desenvolveram características próprias.

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Não se sabe exatamente porque não há bichos de caverna tão antigos quanto a barata – a maioria que existe até hoje surgiu no Cenozóico. Uma possibilidade é a de que algum fator misterioso tenha causado a extinção da maioria das espécies de caverna mesozóicas. 

Outro mistério é como uma barata de caverna acabou fossilizada em âmbar – que vem da seiva de árvores. Mas esse talvez seja mais fácil de explicar: a baratinha provavelmente era uma das mais astutas da sua espécie e se aventurou para a saída da caverna, onde provavelmente havia árvores.

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Não é exatamente uma surpresa um inseto tão antigo como esse. Os artrópodes surgiram há cerca de 500 milhões de anos, segundo previsões, primeiro em forma de crustáceos e aracnídeos e depois de insetos propriamente ditos. Para comparação, o Homo erectus, nosso ancestral, só surgiu há uns 2 milhões de anos. E elas ainda continuam aqui nos atormentando, tal como atormentavam os dinossauros.

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