Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Cientistas descobrem fungos capazes de decompor plástico difícil de reciclar

Em laboratório, duas espécies encontradas no solo e em plantas levaram 140 dias para devorar polipropileno, que corresponde a 28% dos resíduos plásticos do planeta.

Por Luisa Costa 19 abr 2023, 18h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Colagem com uma fotografia do fungo Engyodontium album em uma placa de petri. Atrás, tampinhas plásticas.
 (Amira Samat/University of Sydney/Deanna Kelly/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem fungos capazes de decompor plástico difícil de reciclar Priorizar nos meus resultados Google

Um trio de cientistas da Universidade de Sidney, na Austrália, descobriu que duas espécies de fungos comumente encontradas no solo e nas plantas podem decompor amostras de plástico (mais especificamente, polipropileno) em 140 dias – menos de cinco meses. “É a maior taxa de degradação já relatada no mundo”, disse Ali Abbas, um dos autores do estudo.

A humanidade fabrica 400 milhões de toneladas de plástico a cada ano, e só 10% deste material é reciclado. Outros 14% são incinerados para gerar energia; todo o resto se acumula em lixões ou nos oceanos, onde demora centenas de anos para se decompor.

O polipropileno representa 28% dos resíduos plásticos. Ele aparece em uma variedade de produtos, como canudos, embalagens alimentícias (como potes de margarina ou sorvete) e tampas de garrafa. É um material descartado com frequência e que muitas vezes está contaminado por outros materiais, o que dificulta sua reciclagem.

Continua após a publicidade

Resultado: só 1% do polipropileno produzido é reciclado. Por isso, pesquisadores têm explorado soluções naturais, como processos biológicos oferecidos por fungos e bactérias, que possam acelerar o processo de decomposição do material.

Siga

Na pesquisa, a equipe selecionou formas diferentes do plástico: em grânulos e em tiras finas, metalizadas ou não. A partir daí, tratou o material com luz ultravioleta, calor ou com uma solução ácida, que tornaram o plástico mais suscetível ao ataque de microorganismos – neste caso, os fungos das espécies Aspergillus terreus e Engyodontium album.

Continua após a publicidade

No laboratório, eles devoraram entre 25% e 27% das amostras de polipropileno em 90 dias; em 140 dias, o plástico foi completamente decomposto. Técnicas de microscopia confirmaram a deterioração, e os resultados foram publicados na última sexta (14) na revista científica npj Materials Degradation.

Os pesquisadores ainda vão determinar exatamente quais processos bioquímicos estão por trás dos resultados vistos no experimento. Eles também devem aprimorar esse método de degradação do polipropileno antes de tentar desenvolver um produto para uso comercial.

Continua após a publicidade

“Os fungos são incrivelmente versáteis e são conhecidos pela capacidade de decompor praticamente todos os substratos”, disse a professor Dee Carter, autora do estudo, em comunicado. “Essa superpotência se deve à produção de enzimas poderosas, que são excretadas e usadas para quebrar substratos em moléculas mais simples, que as células fúngicas conseguem absorver.”

Os 140 dias para decomposição do plástico observados no estudo são um recorde de velocidade entre os fungos, mas existem microorganismos ainda mais rápidos: bactérias recentemente localizadas em Leipzig, na Alemanha, podem devorar 90% do polietileno tereftalato, o famoso PET da sua garrafa de refri, em apenas 16 horas. Saiba mais sobre métodos promissores para resolver o problema do plástico nesta matéria da Super.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
plástico
Reciclagem
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).