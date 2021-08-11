Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Cientistas descobrem que planta já conhecida é, na verdade, carnívora

A Triantha occidentalis, encontrada do Alasca ao sul da Califórnia, é conhecida há mais de um século. Mas escondia um segredo: ela captura e digere insetos

Por Luisa Costa 11 ago 2021, 18h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Planta carnívora Triantha occidentalis de pétalas brancas e anteras amarelas.
 (Marlin Harms/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem que planta já conhecida é, na verdade, carnívora Priorizar nos meus resultados Google

A Triantha occidentalis é uma planta de caule verde escuro com flores brancas, encontrada ao longo da costa oeste da América do Norte, do Alasca ao sul da Califórnia. Conhecida há mais de um século, ela escondia um segredo dos humanos: seu comportamento de planta carnívora.

Também conhecida como “asfódelo falso ocidental” (western false asphodel), a planta apresenta pelos pegajosos em seu caule. Sempre se acreditou que eles fizessem parte de uma estratégia de defesa, grudando em insetos antes que eles pudessem atacar as folhas e flores da planta. Mas a história mudou quando o botânico Qianshi Lin, da Universidade da Columbia Britânica, no Canadá, se juntou a colegas para investigar melhor.

Os resultados de sua pesquisa foram publicados recentemente na revista Proceedings of National Academy of Sciences e mostraram que a planta captura e digere insetos pequenos – e até dois terços do nitrogênio de suas folhas vêm dessa fonte de alimento.

Continua após a publicidade

Para concluir isso, os cientistas precisaram mostrar que os nutrientes passam dos insetos para a planta. Lin e sua equipe alimentaram 150 moscas com nitrogênio-15, que poderia rastrear a possível transferência. Em seguida, eles deram as moscas para 25 asfódelos de um pântano localizado nas proximidades da Universidade, colocando os insetos nos caules das flores.

Siga

Depois de algumas semanas, os pesquisadores colheram as plantas e fizeram algumas análises. Eles descobriram que os nutrientes das moscas foram absorvidos e incorporados à planta – cerca de 64% do nitrogênio dos asfódelos tinha vindo dos insetos.

Continua após a publicidade

A equipe também percebeu que os pelos dos caules excretaram fosfatase, uma enzima essencial para a digestão de plantas carnívoras, que permite que elas extraiam fósforo do corpo de um inseto.

A Triantha pertence a uma família de plantas chamada Tofieldiaceae (que não tem outras carnívoras). Seus pelos pegajosos aparecem apenas no caule da flor e são de tamanho relativamente pequeno – características diferentes das outras plantas carnívoras conhecidas. 

Continua após a publicidade

As armadilhas para captura de insetos geralmente não se encontram perto da flor da planta, porque caçar insetos polinizadores pode ser contraproducente, como Lin explicou à revista National Geographic. Para contornar esse problema, os pelos e as secreções dos asfódelos parecem estar adaptados para só atingir presas pequenas – assim, a planta pode capturar mosquitos e pequenas moscas, mas não pega borboletas e abelhas acidentalmente.

As descobertas são surpreendentes, mas cientistas debatem se é realmente possível categorizar a Triantha occidentalis como uma planta carnívora, visto que – ao que parece – ela digere insetos mas não os atrai intencionalmente por meio de armadilhas com cheiros e cores específicos.

Continua após a publicidade

O botânico Andreas Fleischmann, por exemplo, afirmou ao jornal The New York Times que os asfódelos podem representar uma estratégia evolutiva diferente: “Não desperdiçar os insetos que se mata defensivamente”.

O estudo levanta uma série de questões e possibilidades de estudos sobre plantas carnívoras – ou secretamente carnívoras. “Este é um sinal de que existem mais plantas carnívoras à espera de serem encontradas”, afirma Lin.

Publicidade
TAGS:
flores
Insetos
pântano
plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).