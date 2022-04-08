Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Cientistas encontram fóssil de dinossauro que teria morrido no mesmo dia da queda de asteroide

Perna de tescelossauro encontrada nos EUA não apresenta sinais de que o animal foi morto por predador ou doença; ele teria morrido há 66 milhões de anos, no mesmo dia do impacto do asteroide que varreu os dinossauros da face da Terra

Por Luisa Costa 8 abr 2022, 15h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Fóssil de dinossauro que morreu no mesmo dia de queda de asteroide.
 (BBC/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas encontram fóssil de dinossauro que teria morrido no mesmo dia da queda de asteroide Priorizar nos meus resultados Google

Nos Estados Unidos, paleontólogos encontraram o fóssil da perna de um dinossauro herbívoro e bípede chamado tescelossauro. Ela está muito bem preservada e ainda possui restos de pele, mas não só é isso que faz dessa uma descoberta extraordinária: o animal em questão pode ter morrido, há 66 milhões de anos, no mesmo dia do impacto do asteroide que eliminou os dinossauros da face da Terra.

Não há sinais de que o tescelossauro foi morto por um predador ou por doença – ele teria morrido instantaneamente. “Como um cientista, não posso dizer [com certeza] que nós temos um animal que morreu na onda causada pelo impacto”, afirma Robert DePalma, paleontólogo da Universidade de Manchester (Inglaterra) que liderou as escavações. “Mas é compatível.”

A perna foi encontrada no sítio paleontológico de Tanis, no estado de Dakota do Norte. É a primeira evidência direta de como o asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro afetou a vida na Terra, causando uma grande extinção em massa.

Tanis fica a cerca de 3 mil quilômetros do local em que o asteroide caiu – a península de Yucatán, no México. Mas ele teria causado tremores de terra que, por sua vez, originaram um grande tsunami. A onda de destruição teria misturado animais aquáticos e terrestres, que depois foram soterrados e se tornaram os fósseis de Tanis.

Siga
Continua após a publicidade

“Nós temos tantos detalhes deste lugar que nos dizem o que aconteceu, momento a momento, que é quase como ver isso [a destruição causada pelo asteroide] acontecendo em um filme”, explica DePalma.

Continua após a publicidade

Entre os fósseis encontrados no local, estão peixes que possuem pequenas esferas de vidro presas em suas guelras – destroços do asteroide que caíram como granizo depois do impacto. As descobertas das últimas escavações, que ainda serão publicadas em periódico científico, também incluem algumas dessas partículas do objeto extraterrestre envoltas em âmbar.

A equipe encontrou outros fósseis além da perna de tescelossauro: uma tartaruga que foi espetada por uma estaca de madeira; pequenos mamíferos e suas tocas; a pele de um tricerátops e um embrião de pterossauro dentro de seu ovo.

Continua após a publicidade

A BBC esteve filmando escavações em Tanis por três anos, e muitas dessas descobertas vão aparecer no documentário “Dinosaurs: The Final Day”, que será lançado em 15 de abril, narrado pelo naturalista britânico David Attenborough.

Publicidade
TAGS:
asteroide
Dinossauros
extinção
fóssil
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).