Cientistas identificam o gene que deixa os cães orelhudos

Ler Resumo





Introdução Cientistas desvendam o segredo genético das orelhas dos cães: o gene MSRB3. Ele determina não só se são pontudas ou caídas, mas também seu tamanho, impactando a adaptação climática e funções como olfato e audição. Uma descoberta chave para entender a diversidade canina.

Principais Tópicos





O gene MSRB3 é identificado como o principal determinante da variedade de formatos e tamanhos das orelhas dos cachorros. A pesquisa inédita da Universidade da Geórgia analisou mais de 3.000 caninos, revelando a região genômica ao redor do MSRB3 crucial para o tipo e comprimento das orelhas. O formato das orelhas desempenha um papel funcional, influenciando a adaptação a climas (frias x quentes) e aprimorando sentidos como olfato (orelhas caídas) e audição (orelhas eretas). Características das orelhas foram moldadas tanto pela seleção natural quanto pela seleção artificial humana, visando propósitos específicos como caça ou estética. Entender o MSRB3 e a genética canina pode ser fundamental para identificar e prevenir doenças hereditárias, informando criadores sobre as melhores práticas de seleção.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As orelhas dos cachorros vêm em uma variedade de formatos e tamanhos. Alguns, sempre alertas, têm orelhas pontudinhas, curtas e rígidas. Outros têm orelhas grandes e caídas, tal como duas grandes cortinas que vão varrendo o chão de casa.

No centro dessa variedade está um único gene – o MSRB3. É ele quem determina a produção de uma proteína antioxidante que já foi associada ao crescimento das orelhas em porcos, ovelhas e cabras. Em humanos, as mutações desse gene também estão associadas à perda auditiva.

Pesquisadores da Universidade da Geórgia analisaram o código genético de mais de 3.000 caninos – entre eles cães, lobos e coiotes – em busca das variações no DNA responsáveis pelo formato das orelhas. A resposta estava na região genômica ao redor do MSRB3, cujas variações ditavam se um cachorro teria orelhas pontudas ou caídas.

Os achados foram publicados no periódico Scientific Reports, da Nature. Estudos anteriores já haviam ligado o MSRB3 à orientação natural das orelhas dos cachorros, mas essa é a primeira vez que cientistas exploram as bases genéticas que ditam o tamanho das orelhas.

Continua após a publicidade

De acordo com os pesquisadores, uma vez que o MSRB3 regula o crescimento das orelhas, sua ação pode ser potencializada por certos alelos (variantes do mesmo gene que determinam as características hereditárias) ou sequências de DNA próximas a ele.

Essa interação pode influenciar no ritmo de multiplicação das células. Enquanto um conjunto de variações genéticas dita o tipo de orelha, outro alelo determina o comprimento.

Daí, saiu uma multiplicidade de possíveis formatos e tamanhos – cada um com sua própria função. Cães de orelhas pequenas e rígidas tendem a se dar melhor em climas mais frios, enquanto aqueles com orelhas grandes e caídas perdem mais calor.

Continua após a publicidade

Além disso, raças muito orelhudas, como o basset, podem arrastar suas cartilagens e agitar as moléculas do chão, amplificando os aromas. Já cães como o pastor alemão tem orelhas eretas e pontudas que podem aguçar ainda mais a audição.

Algumas dessas características vieram da seleção natural – outras, nós selecionamos artificialmente. Seja porque ajudam em atividades como a caça ou então apenas por deixarem os cachorros mais bonitinhos.

As bases genéticas que o estudo explora vão além do que deixa os cães orelhudos. Entender o que cada pedaço do DNA faz no desenvolvimento de um animal pode ser uma chave para identificar a raiz de certas condições genéticas e doenças hereditárias. Isso pode informar criadores de cães quanto a quais características selecionar de forma a prevenir certos transtornos.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.