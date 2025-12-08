Shaina Sadai é climatóloga e membro do Five College Consortium. Ambarish Karmalkar é professor-associado de geociências da Universidade de Rhode Island. O texto a seguir foi originalmente publicado pelo site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Quando as calotas de gelo polar derretem, os efeitos se espalham por todo o mundo. O derretimento do gelo eleva o nível médio global do mar, altera correntes oceânicas e afeta as temperaturas em locais distantes dos polos.

Mas este derretimento não afeta o nível do mar e as temperaturas da mesma forma em todos os lugares.

Em um novo estudo, nossa equipe de cientistas investigou como o derretimento do gelo na Antártica afeta o clima global e o nível do mar. Combinamos modelos computacionais da camada de gelo da Antártica, das áreas terrestres e do clima global, incluindo processos atmosféricos e oceânicos, para explorar as complexas interações que o derretimento do gelo tem com outras partes da Terra.

É importante entender o que acontece com o gelo da Antártica, pois ele contém água congelada suficiente para elevar o nível médio do mar em cerca de 58 metros. À medida que este gelo derrete, isso se torna um problema existencial para as pessoas e os ecossistemas de comunidades insulares e costeiras.

Mudanças na Antártica

A extensão do derretimento da camada de gelo da Antártica dependerá do quanto a Terra aquecerá. E isso depende das emissões futuras de gases de efeito estufa de fontes como veículos, usinas de energia e indústrias.

Estudos sugerem que grande parte da camada de gelo da Antártica poderia sobreviver se os países reduzissem suas emissões de gases de efeito estufa de acordo com a meta do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aquecimento global a 1,5ºC em comparação com os níveis pré-industriais. No entanto, se as emissões continuarem aumentando e a atmosfera e os oceanos aquecerem muito mais, isso poderá causar um derretimento substancial e um aumento muito maior do nível do mar.

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Nossa pesquisa mostra que as emissões altas representam riscos não apenas para a estabilidade da camada de gelo da Antártica Ocidental, que já está contribuindo para o aumento do nível do mar, mas também para a camada de gelo da Antártica Oriental, que é muito maior e mais estável.

Isso também mostra como diferentes regiões do mundo sofrerão diferentes níveis de aumento do nível do mar à medida que a Antártica derrete.

Compreendendo a mudança do nível do mar

Se o nível do mar subisse como a água em uma banheira, então, à medida que as camadas de gelo derretessem, o oceano subiria na mesma proporção em todos os lugares. Mas não é isso que acontece.

Em vez disso, muitos lugares experimentam um aumento regional do nível do mar superior à média global, enquanto lugares próximos à camada de gelo podem até ver o nível do mar baixar. A principal razão tem a ver com a gravidade.

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As camadas de gelo são enormes, e essa massa cria uma força gravitacional que atrai a água do oceano ao seu redor, semelhante à forma como a atração gravitacional entre a Terra e a Lua afeta as marés.

À medida que a camada de gelo encolhe, sua atração gravitacional sobre o oceano diminui, levando à queda do nível do mar em regiões próximas à costa da camada de gelo e ao aumento em regiões mais distantes. Mas as mudanças no nível do mar não são apenas uma função da distância da camada de gelo derretida. Essa perda de gelo também altera a forma como o planeta gira. O eixo de rotação é puxado em direção à massa de gelo que falta, o que, por sua vez, redistribui a água ao redor do globo.

Fatores que podem retardar o derretimento

À medida que a enorme camada de gelo da Antártica derrete, a Terra sólida abaixo dela se recupera.

Sob o leito rochoso da Antártica está o manto da Terra, que flui lentamente como melaço. Quanto mais a camada de gelo derrete, menos ela pressiona a Terra sólida. Com menos peso sobre ela, a rocha pode “repicar”. Isso pode elevar partes da camada de gelo, tirando-as do contato com as águas oceânicas em aquecimento e diminuindo a velocidade do derretimento. Isso acontece mais rapidamente em locais onde o manto flui mais rápido, como sob a camada de gelo da Antártica Ocidental.

Esse efeito de “repique” poderia ajudar a preservar a camada de gelo — se as emissões globais de gases de efeito estufa forem mantidas baixas.

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Outro fator que pode retardar o derretimento pode parecer contraintuitivo.

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Embora a água do degelo da Antártica provoque o aumento do nível do mar, os modelos mostram que ela também retarda o aquecimento induzido pelos gases de efeito estufa. Isso porque a água do degelo da Antártica reduz as temperaturas da superfície do oceano no Hemisfério Sul e no Pacífico tropical, retendo o calor nas profundezas do oceano e retardando o aumento da temperatura média global do ar.

Mas, à medida que o degelo ocorre, mesmo que seja mais lento, o nível do mar sobe.

Mapeando resultados sobre o nível do mar

Combinamos modelos computacionais que simulam esses e outros comportamentos da camada de gelo da Antártica, das áreas terrestres e do clima para entender o que poderia acontecer com o nível do mar em todo o mundo à medida que as temperaturas globais aumentam e o gelo derrete.

Por exemplo, em um cenário moderado em que o mundo reduz as emissões de gases de efeito estufa, embora não o suficiente para manter o aquecimento global abaixo de 2ºC em 2100, descobrimos que o aumento médio do nível do mar devido ao derretimento do gelo antártico seria de cerca de 0,1 metro até 2100. Em 2200, seria mais de 1 metro.

Tenha em mente que este é apenas o aumento do nível do mar causado pelo derretimento da Antártica. A camada de gelo da Groenlândia e a expansão térmica da água à medida que os oceanos aquecem também elevarão o nível do mar. Estimativas atuais sugerem que o aumento médio total do nível do mar — – incluindo a Groenlândia e a expansão térmica – seria de 0,32 a 0,63 metro até 2100, no mesmo cenário.

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Também mostramos como a elevação do nível do mar do degelo da Antártica varia ao redor do mundo.

Nesse cenário de emissões moderadas, descobrimos que o maior aumento do nível do mar proveniente apenas do derretimento do gelo antártico, de até 1,5 metro até 2200, ocorre nas bacias dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico ocidental — locais distantes da Antártica.

Essas regiões abrigam muitas pessoas em áreas costeiras baixas, incluindo residentes de nações insulares no Caribe, como a Jamaica, e do Pacífico central, como as Ilhas Marshall, que já estão sofrendo impactos prejudiciais do aumento do nível do mar.

Em um cenário de emissões altas, descobrimos que o aumento médio do nível do mar causado pelo derretimento da Antártida seria muito maior: cerca de 30 centímetros em 2100 e quase 3 metros em 2200.

Nesse cenário, uma faixa mais ampla da bacia do Oceano Pacífico ao norte do equador, incluindo a Micronésia e Palau, e ao longo do meio da bacia do Oceano Atlântico, teria o maior aumento do nível do mar, chegando a 4,3 metros até 2200, apenas devido à Antártica.

Embora esses números de aumento do nível do mar pareçam alarmantes, as emissões atuais do mundo e as projeções recentes sugerem que esse cenário de emissões muito altas é improvável. Esse exercício, no entanto, destaca as graves consequências das emissões altas e ressalta a importância de reduzi-las.

Conclusão

Esses impactos têm implicações para a justiça climática, especialmente para as nações insulares que pouco contribuíram para as mudanças climáticas, mas já sofrem os efeitos devastadores da elevação do nível do mar.

Muitas nações insulares já estão perdendo terras para o aumento do nível do mar e têm liderado esforços globais para minimizar o aumento da temperatura. Proteger esses países e outras áreas costeiras exigirá uma redução das emissões de gases de efeito estufa mais rápida do que as nações estão se comprometendo a fazer atualmente.