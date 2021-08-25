Cientistas percebem maior “renovação” do cérebro durante o sono REM

O sono é um momento de descanso e recuperação. Mas o que ainda não está claro para os cientistas é como o fluxo sanguíneo cerebral, importante para remover resíduos e fornecer oxigênio e nutrientes, muda enquanto estamos dormindo. Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, se dedicou a investigar isso. Em seu estudo, eles encontraram novas evidências de aumento do fluxo sanguíneo e renovação cerebral durante o sono REM: a fase em que acontecem os sonhos.

A equipe estudou camundongos durante os estados de vigília e sono, visualizando o movimento dos glóbulos vermelhos do sangue nos capilares cerebrais – vasos sanguíneos muito finos responsáveis pela distribuição e recolhimento do sangue nas células.

“Usamos um corante para tornar os vasos sanguíneos do cérebro visíveis sob luz fluorescente, usando uma técnica conhecida como microscopia de dois fótons”, explica o professor Yu Hayashi, um dos autores do estudo. Assim, a equipe pôde observar diretamente os glóbulos vermelhos nos capilares cerebrais dos camundongos.

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Para identificar quando os animais estavam acordados ou dormindo, no estágio do sono REM ou não, os pesquisadores também mediram a atividade elétrica no cérebro dos camundongos.

Hayashi afirma que a equipe ficou surpresa com os resultados encontrados. “Houve um fluxo maciço de glóbulos vermelhos por meio dos capilares cerebrais durante o sono REM, mas nenhuma diferença entre o sono não REM e o estado de vigília, mostrando que o sono REM é um estado único”.

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Durante os testes, os pesquisadores interromperam o sono dos camundongos algumas vezes quando eles estavam na fase do sono REM. Dessa forma, quando os animais voltassem a dormir, eles entrariam em uma espécie de REM rebote – um sono REM mais intenso, compensando a interrupção. Ao fazer isso, a equipe percebeu que o fluxo sanguíneo aumentava ainda mais, o que sugere que o fluxo sanguíneo cerebral reflete a intensidade do sono REM.

A ideia é que esses resultados ajudem em investigações futuras sobre o fluxo sanguíneo cerebral durante o sono REM e seu papel na limpeza do cérebro – o que pode levar ao desenvolvimento de novos tratamentos para doenças como Alzheimer.