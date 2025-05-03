Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cientistas resolveram o mistério do vulcão “zumbi” da Bolívia

O Uturuncu não está ativo. Mas seu sono é conturbado: há décadas, seus "roncos" tem deformado o entorno. Entenda se há risco de erupção.

Por Eduardo Lima 3 Maio 2025, 14h03
Fotografia de Uturuncu um dos muitos vulcões do Altiplano boliviano que se encontram acima do Corpo Magmático Altiplano-Puna.
 (Jon Blundy/Universidade de Oxford/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas resolveram o mistério do vulcão “zumbi” da Bolívia Priorizar nos meus resultados Google

O vulcão Uturuncu, no sudoeste da Bolívia, entrou em erupção pela última vez há 250 mil anos. Parecia tudo normal com o sono dessa montanha na Cordilheira dos Andes, até que ela começou a roncar. Há décadas, o vulcão “zumbi” tem mostrado que está se preparando para acordar.

A montanha cheia de magma assustou alguns geólogos porque ela estava soltando pum enquanto dorme. Pelo menos não é fedido: o principal gás liberado é o dióxido de carbono (CO₂), que é inodoro. Além das plumas de gás liberadas durante as últimas décadas, terremotos deformaram o chão em volta do vulcão. Tudo isso começou a aumentar o medo de uma possível erupção por perto.

Um novo estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences desvendou o mistério por trás das flatulências e roncos do vulcão adormecido. É tudo culpa do movimento de líquidos e gases na área debaixo da montanha, sem muito magma ameaçando sair para a superfície.

Agora que descobriram o motivo do comportamento zumbi do vulcão, vai até ficar mais fácil de prever o risco de possíveis erupções, com uma técnica criada pelos pesquisadores que pode ser usada para outros vulcões ativos.

Siga
Continua após a publicidade

Sem muito risco de erupção

Uturuncu é um vulcão grande e dormente, com 6.008 metros de altura. Ele é um estratovulcão: grande, íngreme, cônico e composto de muitas camadas (os estratos) de lava petrificada, cinza vulcânica e rochas. Normalmente, as erupções de vulcões desse tipo são explosivas, porque sua lava é grossa e aprisiona gases com facilidade. O Vesúvio, por exemplo, é um estratovulcão.

Continua após a publicidade

Os cientistas chamam o Uturuncu de “zumbi” porque ele está dormente, mas seu sono é conturbado. Ele não é ativo no sentido mais comum do termo, mas tem uma “atividade constante não eruptiva”. Nos últimos 50 anos, isso tem deformado o chão em volta do vulcão, criando um padrão parecido com um chapéu mexicano: uma região alta central que afunda em volta.

Debaixo do vulcão está um enorme e profundo depósito de magma, o Corpo de Magma Altiplano-Puna, que se estende até o norte do Chile e da Argentina. Parte desse magma pode se acumular próximo à superfície, o que poderia indicar que o Uturuncu está se preparando para entrar em erupção.

Continua após a publicidade

A equipe internacional de pesquisadores envolvida no estudo analisou os dados de mais de 1.700 terremotos na região para entender o que estava rolando com todo esse magma debaixo do Uturuncu. Além disso, eles também examinaram as pedras perto do vulcão, para entender o impacto da atividade sísmica na superfície.

Eles descobriram que, em vez de uma acumulação de magma perto da superfície, o que está subindo por uma chaminé natural são fluidos quentes e gases. São esses compostos que causam as flatulências do Uturuncu e as deformações no solo ao redor do vulcão.

Continua após a publicidade

A descoberta é um baita alívio, já que significa que o vulcão não está tão perto de uma erupção quanto parecia estar. A estratégia dos pesquisadores pode ser usada para entender o risco de erupção de mais de 1.400 outros vulcões “zumbis”, que não são considerados ativos mas demonstram um ou outro sinal de vida vulcânica.

Publicidade
TAGS:
bolívia
ERUPÇÃO VULCÂNICA
Geografia
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).