Cinco planetas ficarão alinhados em junho. Saiba o melhor jeito de vê-los

As festas juninas não são o único evento extraordinário deste mês de junho. Pela primeira vez desde 2004, cinco planetas estarão alinhados no céu. São os vizinhos mais próximos da Terra: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

Todos esses planetas são visíveis a olho nu (o mais difícil é Mercúrio, devido à proximidade do Sol). Tanto que é comum observar quando três deles estão alinhados. O que torna o fenômeno de junho raro é a presença dos cinco. Não só: eles estarão enfileirados seguindo a ordem natural de distância do Sol: primeiro Mercúrio, à esquerda, seguido de Vênus, Marte etc.

Os cinco planetas, claro, levam tempos diferentes para completar uma volta em torno do Sol. Enquanto a translação de Mercúrio dura 88 dias, por exemplo, a de Saturno leva 29 anos. Alinhá-los é como conciliar as agendas dos seus amigos para uma ida à praia: demora. A última vez que um fenômeno igual a esse aconteceu foi em dezembro de 2004. A próxima, só daqui a 18 anos, em 2040 (portanto, fique atento).

Ao longo do mês, Mercúrio se afastará gradativamente do Sol, o que facilitará sua observação. A melhor data para ver o alinhamento, então, será quando o planeta estiver mais distante da estrela: dia 24 de junho, 45 minutos antes do amanhecer (que ocorrerá às 6:49).

Um dia antes, em 23 de junho, a Lua estará posicionada entre Vênus e Marte (fazendo as vezes de Terra, como na simulação da Nasa abaixo). Será uma ótima chance para observar os seis corpos celestes no céu.

Um céu limpo, como o de zonas rurais, ajuda em toda observação astronômica. Mas será possível olhar para o alinhamento caso você esteja em uma cidade.

Para localizar os planetas, olhe para a direção Leste. E lembre-se: eles possuem brilho fixo, enquanto o das estrelas é cintilante e tremeluzente. Além disso, eles se movem mais rápido que as estrelas.

Aplicativos ajudam nessa hora. Com o Sky View Free (IOS, Android), basta apontar a câmera traseira para o céu e a tela mostra a localização dos astros. Já com o Sky Map (Android), você escolhe um astro e o app mostra onde ele vai estar nas horas seguintes.

