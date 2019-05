Manual: como observar as estrelas?

Observar o céu é uma das atividades mais antigas da humanidade. Hoje em dia, com mapas e GPS, ninguém precisa se orientar pelas estrelas para achar o caminho de casa.

Mas uma atividade tão interessante não precisa ficar restrita aos astrônomos e observatórios espaciais. Com um pouco de prática, e uma ajudinha do seu celular, é possível olhar para cima e encontrar a constelação do seu signo – ou a do seu cavaleiro do zodíaco favorito.

“A pessoa que vai começar a olhar estrelas tem que saber que a observação acontece em três estágios”, explica o professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, em Bauru (SP). São eles: à olho nu, binóculos e, por último, telescópios. Observar sem nenhum aparelho te dá um campo de visão maior, importante para você se familiarizar com o céu. Depois, caso queira mais precisão, parta para os estágios mais avançados.

Veja outras dicas:

1 – Ache o Norte

Abra os braços e aponte o esquerdo na direção em que o Sol se põe. Fazendo isso, você se colocará de frente para o Norte e de costas para o Sul.

2 – Local e clima

A melhor época para observar estrelas é no inverno, em dias frios e secos. Nessa época, a quantidade de nuvens é menor, deixando o céu mais limpo para as estrelas. Se possível, vá para um lugar alto e com poucas luzes, de preferência no interior.

3 – Constelações

Usando o Cruzeiro do Sul de referência, encontre as outras com ajuda de um mapa ou app. Se você seguir a linha horizontal do Cruzeiro para a esquerda, ela aponta para a Alpha Centauri, o sistema de estrelas mais próximo do Sol.

4 – Planeta ou estrela?

Há cinco planetas que conseguimos ver a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles possuem brilho fixo, enquanto o das estrelas é cintilante e tremeluzente. Além disso, eles se movem mais rápido que as estrelas.

5 – Se perdeu?

Finque duas estacas no chão, distantes 1,5 m entre si. Escolha uma estrela e a observe se mover em relação às estacas: se ela subir, você está de frente para o Leste; se descer, Oeste. Se for para a esquerda, você está olhando para o Norte; para a direita, para o Sul.

Para saber mais…

Sky View Free (IOS, Android)

Aponte a câmera traseira para o céu e a tela mostra a localização dos astros.

Stellarium (desktop)

É um planetário: digite as coordenadas e observe o céu de qualquer lugar do mundo.

Sky Map (Android)

Você escolhe um astro e o app mostra onde ele vai estar nas horas seguintes.

Do jeito antigo

Pesquise observatórios abertos à visitação e frequente grupos amadores nas redes. “Em geral, esses lugares tem atendimento público, e os funcionários podem tirar dúvidas de observação por telefone”, disse Rodolfo. Para desbravar o céu, toda ajuda é bem-vinda.