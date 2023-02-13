Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Cogumelo venenoso se reproduz mais rápido do que os cientistas imaginavam

Até agora, pesquisadores não sabiam que o mortal cicuta-verde se reproduzia de forma assexuada - o que facilita sua proliferação.

Por Leo Caparroz 13 fev 2023, 17h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Fotografia do cogumelo cicuta verde.
 (Archenzo/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Cogumelo venenoso se reproduz mais rápido do que os cientistas imaginavam Priorizar nos meus resultados Google

O cicuta-verde (Amanita phalloides), também chamado de chapéu-da-morte, é uma das espécies de fungo mais mortais conhecidas – é estimado que metade de um cogumelo contenha toxinas suficientes para matar um humano adulto. Ele é originário da Europa, mas pode ser encontrado na Ásia, Austrália e Américas.

Por ser visualmente parecido a cogumelos inofensivos e utilizados na gastronomia, o cicuta-verde é responsável por muitos envenenamentos e mortes. Os sintomas chegam depois de 6 a 12 horas da ingestão e podem incluir náuseas e vômitos, convulsões, coma e a morte.

Pesquisadores descobriram que a espécie se reproduz de uma forma diferente da que eles conheciam; e isso permitiu que ela se espalhasse por lugares novos de forma rápida e fácil. O estudo mostrou que os A. phalloides não estão presos à reprodução sexuada, e podem produzir esporos usando os cromossomos de um único indivíduo.

Continua após a publicidade

Baseados nos genomas de 86 cogumelos, coletados na Califórnia desde 1993 e em partes da Europa desde 1978, os pesquisadores encontraram pares de espécimes com materiais genéticos idênticos em diferentes lugares e em diferentes anos.

Siga

A reprodução sexuada é caracterizada pela troca de genes, permitindo que espécies evoluam, se adaptem e conquistem maior variabilidade genética. É o que acontece com seres humanos e mamíferos, por exemplo: os gametas dos pais se combinam para formar um indivíduo novo e único, a partir de uma mistura do material genético dos dois.

Continua após a publicidade

Já a reprodução assexuada não tem nada disso. Esse método dispensa um papai e uma mamãe e o indivíduo, nesse caso, o fungo, se reproduz sozinho. Enquanto essa forma permite que o cogumelo se espalhe mais rápido, ela dá origem apenas a indivíduos idênticos.

Quando o esporo de um cogumelo pousa em uma superfície propícia, ele germina e cresce até frutificar. Repetindo esse método, os esporos assexuados espalham cogumelos por toda parte, sobrevivendo por anos por conta própria e sem a necessidade de um parceiro de acasalamento ou descendentes geneticamente diferentes.

Continua após a publicidade

Várias espécies de fungos são capazes de alternar entre reprodução por esporos sexuados e assexuados, dependendo das circunstâncias. Porém, ninguém sabia que o A. phalloides era um deles.

Os pesquisadores também descobriram que os genes dos esporos assexuados coletados na Califórnia entre 1993 e 2015 não eram lá tão diferentes dos esporos sexuais que as espécies daquela região produziam. Segundo eles, isso sugere que os cicuta-verde podem usar a reprodução assexuada para se replicar ao longo dos anos, até o momento em que encontram um eventual par de acasalamento.

Continua após a publicidade

“Alguns dos descendentes desses cogumelos acasalam, enquanto outros não, e o ciclo se repete”, sugerem os pesquisadores.

Publicidade
TAGS:
Cogumelo
fungo
FUNGOS
reprodução
tóxico
veneno
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).