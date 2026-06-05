Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Tecnologia

Como matemáticos usaram o Minecraft para calcular o número pi

Pesquisadores simularam um jogo de dardos dentro do game para calcular o valor aproximado da constante – um jeito de inspirar pessoas a aprender brincando.

Por Diego Facundini 5 jun 2026, 18h00
Cena dividida: à esquerda, personagens de Minecraft correm em um cenário de blocos com árvores e animais; à direita, o símbolo Pi em creme com sombra escura sobre fundo azul-esverdeado texturizado
 (Nintendo/Gettyimages: bgblue/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Como matemáticos usaram o Minecraft para calcular o número pi Priorizar nos meus resultados Google

Matemáticos continuam inventando maneiras de calcular o valor de π (pi). Não à toa: essa constante numérica está por toda parte, em qualquer uma das coisas redondas existentes no Universo e além, e suas aplicações vão desde a engenharia eletrônica, ou o sistema de GPS do seu celular, até a teoria da relatividade geral de Einstein.

Para encontrá-la, basta dividir a circunferência (ou seja, o contorno) de uma forma circular por seu diâmetro. O resultado vai dar aproximadamente 3,14159… uma sequência de infinitos quebrados, que nunca se repete.

Já existem vários métodos de chegar em aproximações desse valor. Então talvez seja uma tarefa ingrata tentar calcular o valor de π – uma constante essencial para os círculos – em um videogame conhecido por não ter círculo nenhum.

Porém foi exatamente isso que matemáticos fizeram dentro do Minecraft.

Siga

Universo é uma simulação? Novo estudo diz que não

Com base em uma técnica estatística já consolidada para o cálculo de π, pesquisadores dos EUA foram capazes de chegar em uma aproximação do valor usando apenas as mecânicas do jogo. A ideia, segundo eles, foi encontrar um jeito de usar o Minecraft como um recurso educativo para estudantes que estão começando a adentrar no ensino superior da matemática.

Continua após a publicidade

Lançado oficialmente em 2011, Minecraft é um dos jogos eletrônicos mais vendidos da história. Dentro dele, o mundo é constituído por pequenos bloquinhos, que podem ser quebrados, empilhados e reconfigurados das mais diversas maneiras. O jogador é livre para explorar o mundo, além de extrair recursos que podem ser usados para criar basicamente qualquer tipo de estrutura.

Essa base fértil de criação já deu margem para todo tipo de experimentação dentro do jogo. Usuários já demonstraram que o Minecraft, tendo seu sistema próprio de “eletricidade” (os blocos de redstone), seria, em tese, capaz de rodar qualquer tipo de programa de computador. Incluindo, é claro, o próprio Minecraft.

Mas, no caso de algoritmos projetados para calcular o valor de π, a história é um pouco mais complicada. Traduzir todo o código necessário para dentro do sistema de comandos e circuitos elétricos do jogo seria extremamente complexo. Para os pesquisadores, então, a alternativa foi deixar isso de lado e adaptar uma técnica mais simples: o método de Monte Carlo.

Em vez de calcular pi diretamente, o método de Monte Carlo usa estatística para estimar o seu valor. No artigo publicado em 2024 no periódico Mathematics Magazine, os pesquisadores elaboraram uma versão do método de Monte Carlo dentro do Minecraft.

Continua após a publicidade

Talvez o melhor jeito de explicar esse método seja pensando em um jogo de dardos. Imagine que, em uma parede, alguém desenhou o contorno de um quadrado com giz. Dentro da área desse quadrado, foi pendurado um alvo, que se encaixa perfeitamente dentro do contorno.

Vamos supor que o atirador não é muito bom, então as chances dele acertar qualquer ponto dessa área de giz, dentro ou fora do alvo, são iguais.

Após uma saraivada de dardos, levando em conta a pontaria ruim do atirador, podemos assumir que a distribuição dos projéteis dentro dessa área seria relativamente uniforme. Sendo assim, basta contar quantos dardos caíram no alvo e quantos caíram onde só tem parede.

É aí que entra a matemática: supondo que a área do quadrado é igual a 4, a área do círculo daria π. Até aqui, lembre-se, π não é a constante, mas uma variável numa equação, como um “x”, que vamos descobrir após o cálculo.

Continua após a publicidade

A partir daí, basta fazer uma regra de três para achar π. De um lado, a razão entre as duas áreas (π). Do outro, a razão entre os dardos dentro do alvo com o total de dardos. Assim:

\[
\frac{\pi}{4}
=
\frac{\text{Dardos dentro do alvo}}
{\text{Total de dardos na área de giz}}
\]

Agora é só aplicar isso dentro do Minecraft. Os pesquisadores usaram blocos vermelhos para fazer um “círculo” no chão, com um “raio” de 11 blocos. No entorno desse círculo, eles colocaram blocos azuis representando as porções da área quadrada que o círculo não ocupa.

Continua após a publicidade
Duas captura de tela do Minecraft. A primeira mostra, de cima, uma arena repleta de criaturas de dois tipos: Slimes, que são cubos verdes de diferentes tamanhos, parecidos com geleias; e Zoglins, que são javalis zumbificados. O chão da arena é composto por um grande círculo pixelado e vermelho, circunscrito dentro de um quadrado azul. A segunda mostra um funil conectado a um baú. Acima do funil, existe um item: uma bolinha verde. Com uma flecha apontada de cima para baixo, a imagem ilustra o sistema de coleta de itens. Um item cai sobre o funil, é sugado automaticamente e termina transferido para dentro do baú, onde fica armazenado.
(Molly Lynch/Michael Weselcouch/Reprodução)

Para simular os dardos, os matemáticos criaram eventos aleatórios dentro do jogo. Mais especificamente, eles utilizaram slimes, criaturinhas feitas de geleia verde que, diferente dos outros bichos no jogo, continuam se movendo em direções aleatórias mesmo quando o jogador não está por perto. No jogo, essas gosminhas são mortas pelos zoglins, uma espécie de javali zumbi, que também foram usados na engenhoca.

Os pesquisadores cobriram o piso de toda a área com blocos equivalentes a funis, que sugariam e armazenariam automaticamente todos os objetos deixados em cada pedaço do chão pelos slimes após serem mortos pelos seus predadores. Contando a quantidade de itens coletados, os matemáticos poderiam fazer a mesma estimativa feita com os dardos lançados ao alvo.

No total, 619 slimes morreram – 508 deles, dentro do círculo vermelho. Então chegaram na seguinte conta:

Continua após a publicidade

π ≈ 4 × (508 / 619) = 3,283

A aproximação de π, então, deu 3,283. Algo que, como os próprios matemáticos admitem, não é lá um valor muito preciso. Segundo eles, para atingir resultados melhores, seria necessário fazer o experimento numa área bem maior, de forma a deixar o terreno mais parecido com um círculo de verdade (até porque o alvo do estudo ainda era bem quadrado). Outra alternativa seria matar muito mais slimes.

Evidentemente, existem maneiras mais precisas de calcular o valor de π. Mas os especialistas não estavam mirando na precisão. “Devemos observar que o objetivo deste artigo não é obter as aproximações mais precisas possíveis; o objetivo é inspirar as pessoas a se divertirem enquanto aprendem sobre diversos tópicos matemáticos”, escrevem. “Esperamos que você aprenda algo novo neste artigo e se sinta inspirado a experimentar algumas dessas técnicas por conta própria.”

Publicidade
TAGS:
cálculo
JOGO ELETRÔNICO
Matemática
minecraft
Videogames
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).