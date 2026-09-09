Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Ciência

Como o Claude Code formalizou o Último Teorema de Fermat

O problema matemático de quase 400 anos já havia sido solucionado por humanos – e agora ganhou uma prova computacional de mais de 13 milhões de linhas.

Por Maria Clara Rossini 9 set 2026, 18h00
Retrato em preto e branco de um homem com cabelos longos e ondulados, vestindo uma gola larga e um broche. Um símbolo laranja de estrela com borda branca sobrepõe a imagem no lado esquerdo
 (Wikimedia Commons/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Como o Claude Code formalizou o Último Teorema de Fermat Priorizar nos meus resultados Google

Em 1637, o matemático Pierre de Fermat fez uma afirmação relativamente simples. Considere a equação xn + yn = zn, em que as letras x, y, z e n são números positivos e inteiros (Ou seja, os números que mais usamos no dia a dia, como 1, 2 e 3. Nada de negativos ou vírgulas). Fermat escreveu que não haveria nenhuma solução válida para essa equação caso n fosse maior que 2

Em outras palavras: não há nenhuma combinação de números que você possa colocar no lugar de x, y e z que resulte em uma afirmação verdadeira. Segundo Fermat, a soma de xn com yn jamais resultaria em zn.

Ninguém nasce ruim em matemática: o problema é como ela é ensinada

Continua após a publicidade

Por que n precisa ser maior que 2? Ora, pense na equação x2 + y2 = z2. Esse é o Teorema de Pitágoras: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A equação 32 + 42 = 52 , por exemplo, é verdadeira. Isso já prova que a negação de Fermat não se aplica quando n é 2.

Mas n não poderia ser 3? 4? 5? Fermat dizia que não. Mas ele jamais provou isso. O matemático disse que tinha a prova em mente, mas nunca a anotou no papel. Esse é conhecido como o Último Teorema de Fermat.

Siga
Continua após a publicidade

Demorou 357 anos até que alguém demonstrasse que Fermat, de fato, estava certo. Em 1994, o matemático Andrew Wiles completou a prova do teorema, o que foi considerado um marco científico do século 20. Por essa demonstração, Wiles recebeu o prêmio Abel (o “Nobel” da matemática) em 2016.

Agora, um protótipo do modelo de inteligência artificial Claude transformou essa demonstração em um código verificável de 13 milhões de linhas. O anúncio foi feito pela Anthropic, empresa responsável pelo Claude, em 4 de setembro. A IA demorou apenas 11 dias para completar o projeto. Estima-se que os humanos levariam 10 anos para fazer o mesmo.

Continua após a publicidade

O Claude não solucionou o problema, e sim formalizou sua prova. Ele transformou uma demonstração feita em linguagem natural (ou seja, em palavras) em uma em uma prova formal que pode ser verificada computacionalmente. Em outras palavras, ele “traduziu” a prova da linguagem humana para a linguagem lógica das máquinas. A tradução foi feita usando uma  linguagem de programação de código aberto chamada Lean.

A formalização do Teorema de Fermat se soma ao rol de avanços que as IAs têm produzido na matemática – seja checando o trabalho de pesquisadores humanos ou produzindo raciocínios inéditos. “Dois anos atrás, isso era fantasia” disse Kevin Buzzard, matemático do Imperial College de Londres, em entrevista à Nature. O pesquisador tem se dedicado à formalização do Teorema de Fermat no Lean desde 2024.

Continua após a publicidade

Formalizar uma demonstração matemática no Lean requer que ele “conheça” noções, argumentos e provas anteriores. Na matemática, todo o conhecimento se constrói com base em afirmações que já foram provadas e confirmadas. Para dar conta de provas cada vez mais complexas, matemáticos têm construído uma biblioteca de formalizações no Lean chamada Mathlib. Todas as formalizações incluídas passam pela curadoria de especialistas humanos.

Até pouco tempo, essa era a única forma de verificar se uma demonstração matemática estaria correta: ao longo de anos, milhares de especialistas revisam os argumentos para garantir que eles seguem um encadeamento lógico. 

Continua após a publicidade

Acontece que nem sempre as demonstrações são simples de verificar. Muitas são publicadas em periódicos de baixa visibilidade, que são lidos por poucas pessoas. Algumas demonstrações, então, ficam em um limbo em que sua validade não é confirmada. Consequentemente, isso trava o avanço de algumas áreas da matemática que dependem dessas demonstrações.

Muitos matemáticos esperam que a formalização feita por IA em conjunto com o Mathlib e a checagem humana possam facilitar o trabalho dos checadores de periódicos científicos e promover avanços em diferentes áreas da matemática.

Publicidade
TAGS:
Inteligência artificial
Matemática
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).