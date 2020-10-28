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Ciência

Coronavírus pode usar mais de uma proteína para infectar células humanas

Duas pesquisas publicadas na "Science" mostram que a proteína humana NRP1 se liga ao vírus, o que facilita sua entrada nas células.

Por Maria Clara Rossini 28 out 2020, 15h32 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Coronavírus pode usar outra proteína para infectar células humanas
 (Yuichiro Chino/Getty Images)
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Coronavírus pode usar mais de uma proteína para infectar células humanas Priorizar nos meus resultados Google

Desde o início da pandemia os cientistas têm uma boa ideia de como o coronavírus infecta as células humanas. O Sars-Cov-2 utiliza as proteínas spike (semelhantes a “espetos”, que ficam na superfície) para se ligar ao receptor ACE2 presente nas células do nosso trato respiratório. Dessa forma, ele consegue entrar nas células e forçá-las a replicar seu material genético. Mas, agora, novas pesquisas indicam que o vírus também pode seguir outro caminho – e infectar células através dos receptores da proteína neuropilin-1 (ou NRP1).

Duas pesquisas conduzidas separadamente mostraram que essa proteína também se liga ao novo coronavírus, facilitando sua entrada na célula e potencialmente aumentando a infectividade do vírus. Os artigos foram publicados na revista Science.

A pesquisa conduzida pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, usou uma técnica chamada cristalografia para “enxergar” a estrutura da NRP1 e entender de que forma ela se liga às proteínas spike do coronavírus. Em seguida, os pesquisadores avaliaram se ela de fato influencia na entrada do vírus nas células.

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Eles infectaram dois tipos de célula humana: algumas que possuíam receptores NRP1 e ACE2 e outras que só tinham receptores ACE2. O coronavírus infectou mais células do primeiro tipo (com receptores NRP1). Além disso, quando os pesquisadores usaram uma molécula que bloqueia os receptores NRP1, o vírus conseguiu infectar menos células. Isso sugere que esses receptores são importantes para a infecção.   

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A segunda pesquisa, conduzida paralelamente por pesquisadores da Alemanha e Finlândia, chegou à mesma conclusão. Esse estudo também sugere que os receptores NRP1 possam funcionar como “porta” alternativa para o coronavírus. Os cientistas usaram partículas de prata acopladas a uma versão sintética das proteínas spike. Em seguida, tentaram infectar células que só tinham os receptores NRP1 – e conseguiram. Os testes foram realizados em células de rato. 

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Apesar das limitações do modelo animal, a NRP1 pode explicar como o coronavírus consegue entrar em diferentes células. O artigo cita autópsias de vítimas da Covid-19, que constataram que o vírus infecta células da cavidade nasal que não possuem receptores ACE2, mas sim NRP1.

A proteína NRP1 está relacionada a vários processos do organismo, inclusive as sensações de dor – que transmite quando ligada a outra proteína, chamada VEGF-A. Um estudo mostrou que as proteínas spike do Sars-Cov-2 possuem efeito analgésico. Isso porque, ao se ligar aos receptores NRP1, elas ocupam o lugar da proteína VEGF-A, e bloqueiam a transmissão de impulsos de dor.

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Entender mais sobre a NRP1 pode levar ao desenvolvimento de analgésicos, tratamentos e até vacinas mais eficientes. Até lá, diversas pesquisas continuam investigando quais outras proteínas contribuem para estratégia de infecção do coronavírus.

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Coronavírus
Covid-19
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