Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Desmatamento é responsável por 75% da diminuição de chuvas na Amazônia, revela estudo

Pesquisadores brasileiros analisaram dados de 1985 a 2020 para descobrir o culpado pelas recentes estações de secas extremas da floresta.

Por Eduardo Lima 11 set 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia da seca do rio Amazônia.
 (Fundação Amazônia Sustentável (FAS)/Reprodução)
Continua após publicidade
Desmatamento é responsável por 75% da diminuição de chuvas na Amazônia, revela estudo Priorizar nos meus resultados Google

“Na Amazônia, na época chuvosa chove o dia todo. Na época seca, chove todo dia.” O professor Luiz Machado, que leciona clima e meteorologia no Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), contou essa velha piada em entrevista à Super. Mas com um porém: ela agora está desatualizada.

A brincadeira até funcionava nos anos 1980, quando a chuva na Amazônia era uma certeza. Hoje, a floresta tropical chega a passar dias sem chuva durante a estação seca. A sazonalidade do bioma aumentou: o que antes eram mudanças pequenas entre os períodos mais ou menos úmidos agora são diferenças bem mais marcadas, num padrão que cada vez mais se aproxima do observado no Cerrado.

Agora, uma equipe de peso de pesquisadores brasileiros, incluindo Machado, mostrou como o desmatamento e as mudanças climáticas globais transformaram o bioma amazônico nas últimas décadas, reduzindo as chuvas e aumentando as temperaturas máximas durante a estação seca. O estudo foi publicado na revista Nature Communications.

Os pesquisadores desenvolveram modelos com dados de uso do solo extraídos da plataforma MapBiomas e estatísticas de precipitação, temperatura máxima na superfície do ar, concentrações de dióxido de carbono e de metano. Com isso, conseguiram analisar o impacto de cada um desses fatores na estação seca do bioma entre 1985 e 2020.

Siga

Os cientistas buscavam entender qual era a parcela de responsabilidade de cada um desses fatores específicos, porque não se sabia ao certo o que era culpa do desmatamento local e o que era fruto das mudanças climáticas globais. É uma discussão importante inclusive em termos práticos: o desflorestamento pode ser combatido no Brasil, mas a crise climática é uma questão global, causada principalmente por emissões de gases de efeito estufa dos países do Hemisfério Norte.

Continua após a publicidade

Para a investigação, os pesquisadores separaram a Amazônia Legal Brasileira em 29 blocos, de cerca de 300 km por 300 km cada, e analisaram dados de cada um deles. Os resultados mostraram que o desmatamento é o principal culpado na redução dos índices pluviométricos amazônicos. Aproximadamente 74% da diminuição das chuvas entre 1985 e 2020 aconteceu por causa do desflorestamento; os outros 25% ficam na conta das mudanças climáticas.

Menos chuva no Brasil todo

Desde 1985, os dias de mais calor na Amazônia durante a estação seca ficaram 2 °C mais quentes. Na transformação específica da temperatura, o desmatamento não é o principal culpado – as mudanças climáticas globais têm um papel maior. A perda da cobertura vegetal, porém, tem seu impacto: 16,5% do aumento de temperaturas máximas é culpa dela.

Continua após a publicidade

Os resultados consistem em médias da floresta toda, mas algumas áreas sofreram mais que as outras. “Regiões mais desmatadas têm, durante a estação seca, temperaturas máximas mais altas e precipitações mais baixas”, explicou Marco Franco, também professor da USP e um dos autores do estudo.

Esse impacto nos índices pluviométricos da Amazônia não fica restrito ao Norte do Brasil. A floresta devolve a água das chuvas para a atmosfera pela evapotranspiração, e esse vapor d’água desce para o interior do Brasil, irrigando a produção agrícola nacional e enchendo as represas do Sul e Sudeste. “Sem a floresta para reciclar vapor ao longo do caminho, há impactos na chuva de outras regiões”, diz Machado.

“Os nossos resultados deixam muito claro que a preservação da floresta é fundamental”, diz Franco. Às vésperas da COP30, que ocorre em novembro em Belém, o estudo mostrou que os efeitos do desmatamento na precipitação e na temperatura são mais intensos nos primeiros 10% a 40% de cobertura vegetal que são perdidos – então novas ações concretas para preservar a Amazônia precisam ser discutidas com urgência.

Continua após a publicidade

Como a China usa os seus pandas para fazer política

 

 

 

 

Publicidade
TAGS:
Amazônia
floresta
Meio Ambiente
mudanças climáticas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).