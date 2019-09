DNA humano deixa macacos mais inteligentes

CientIstas inseriram cópias do gene MCPH1, que está ligado ao desenvolvimento do cérebro humano, no DNA de 11 macacos – e isso aumentou o desempenho cognitivo dos animais. A experiência foi feita pelo Instituto de Zoologia de Kunming, no sul da China, e avaliou a performance dos macacos em testes de memória e raciocínio.

O gene humano foi inserido antes do nascimento dos macacos, quando eles ainda eram embriões, e fez com que o cérebro dos bichos se desenvolvesse por mais tempo do que o normal. Dos 11 macacos que tiveram o DNA editado, seis morreram devido a anomalias genéticas. Os pesquisadores afirmam que seu objetivo não é tentar criar primatas mais inteligentes – mas compreender melhor os fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da inteligência humana.